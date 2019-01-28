İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Partisinin 'Millet İttifakı'nda Yer Alması ve Yerel...
1 saat önce
IHAAW161901-SIY/28-01-2019- İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
IHAAW161901-SIY/28-01-2019
- İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. 28.01.2019 16: 19: 01 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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