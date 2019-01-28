Son Dakika Haberleri: İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Partisinin 'Millet İttifakı'nda Yer Alması ve Yerel...

İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Partisinin 'Millet İttifakı'nda Yer Alması ve Yerel...

1 saat önce

IHAAW161901-SIY/28-01-2019- İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Partisinin 'Millet İttifakı'nda Yer Alması ve Yerel..., System.String[]
IHAAW161901-SIY/28-01-2019

- İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. 28.01.2019 16: 19: 01 TSI
NNNN - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Milletvekili, Manisa, Politika
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