Son Dakika Haberleri: İyi Parti Mersin İl Başkanlığına Alican Özbayrak Atandı

İyi Parti Mersin İl Başkanlığına Alican Özbayrak Atandı

24 dakika önce

İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın yerine Alican Özbayrak getirildi.

İyi Parti Mersin İl Başkanlığına Alican Özbayrak Atandı, System.String[]
İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın yerine Alican Özbayrak getirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İl Seçim Kuruluna adaylık evraklarının geç teslim edilmesinin ardından görevden alınan Koca'nın yerine, parti genel merkezi tarafından Alican Özbayrak'ın il başkanlığına atanmasına karar verildi.

Evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti'den aday olamayan Kocamaz, Demokrat Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:51 Kaynak: AA

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