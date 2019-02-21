Son Dakika Haberleri: İyi Parti Mersin İl Sekreterinden 'Kocamaz' Açıklaması

İyi Parti Mersin İl Sekreterinden 'Kocamaz' Açıklaması

54 dakika önce

İYİ Parti Mersin İl Sekreteri Üzeyir Güleç, Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının geç teslim edilmesi nedeniyle adaylığının kabul edilmemesinin herkeste şok etkisi oluşturduğunu belirterek, "Bu olay 'kumpas'tan başka bir şekilde adlandırılamaz" dedi.

İyi Parti Mersin İl Sekreterinden 'Kocamaz' Açıklaması, System.String[]
İYİ Parti Mersin İl Sekreteri Üzeyir Güleç, Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının geç teslim edilmesi nedeniyle adaylığının kabul edilmemesinin herkeste şok etkisi oluşturduğunu belirterek, "Bu olay 'kumpas'tan başka bir şekilde adlandırılamaz" dedi.

Güleç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar siyasi yaşamı boyunca hiç görmediği bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Biz İYİ Partililere şok yaşatan bu olay 'kumpas'tan başka bir şekilde adlandırılamaz. İki aydır divanı toplamayan, çeşitli görüşmelerde kesinlikte bilgilendirmeyen bir il başkanıyla, süreci seçime kadar götürme çabası içerisinde birçok şeye katlanmak durumda kaldık. Partimize, Genel Başkanımıza ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a yapılan bu tezgahı kabullenmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Güleç, Genel Başkan Meral Akşener ve Burhanettin Kocamaz'ın sonuna kadar arkasında olduklarını da sözlerine ekledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:04 Kaynak: İHA

Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti, Mersin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Mehmet Dümen, Partisinin İl Binasını Bastı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin Adayı Olarak Seçimlere Girecek

Maltepe'de MHP'nin Adayını Destekleyeceklerini Söyleyen İYİ Partili İlçe Başkanı Görevden Alındı CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 13:58:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti Mersin İl Sekreterinden 'Kocamaz' Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]