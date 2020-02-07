İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik Açıklaması

6 saat önce

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, "Deprem, çığ, uçak kazası, askerlerimizin İdlib'de şehadetinde sınıfta kalan bir iktidar ile karşı karşıyayız." dedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, " Deprem, çığ, uçak kazası, askerlerimizin İdlib'de şehadetinde sınıfta kalan bir iktidar ile karşı karşıyayız." dedi.

Çelik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşan "afetler" karşısında bocalayan bir yönetim olduğunu iddia eden Çelik, "Kriz oluyor, krizleri aşacak bir akıl söz konusu değil. Adeta bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. 3 Temmuz 1997'de Kırıkkale'de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamanın kriz yönetimini yapan bir kişi olarak söylüyorum." diye konuştu.

Devletin yönetim yapısının bozulduğunu savunan Çelik şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı farklılaştırıldı, fonksiyonu değiştirildi. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ilga edildi. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyeden çıkarıldı. Geçmişte 7269 sayılı yasayla yapılan afet planı, AFAD'a devredildi ama bu örgüt geçmişe göre daha başarısız. Sivil savunma planları ve eğitim kurumları kaldırıldı. Belediye ile merkezi yönetim ilişki sistematiği bozuldu. Askeri mercilerden yardım talebi şartlarını planlayan EMASYA planı lağvedildi. Liyakatsız ve yeteneksiz yöneticiler disiplini ve hiyerarşiyi tahrip etti."

Çelik, 17 yılda uzmanlık gerektiren bütün birimlerin başta FETÖ olmak üzere yasa dışı küme ya da gruplarca işgal edildiğini savunarak, devlette usta çırak ilişkisinin terk edildiğini öne sürdü.

Kurumsal ahlakın, maneviyatın ve devlet malına saygının kalmadığını savunan Çelik, "Deprem, çığ, uçak kazası, askerlerimizin İdlib'de şehadetinde sınıfta kalan bir iktidar ile karşı karşıyayız." dedi.

Ücretli yollarda ücretini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araçlara idari para cezası uygulandığını ileri süren Çelik, işletici şirketlerin olduğu yerlerde vatandaşların keyfi muamelelere maruz kaldığını kaydetti.

Arzularının, vatandaşın yasa dışı geçişler yapmaması olduğuna işaret eden Çelik, "Ancak herhangi bir şekilde yurttaşlarımız geçiş ücretini ödemeden geçmişse bunları şirketlerin insafına terketmemek gerekir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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