İYİ Partili Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin ifadelerine açıklık getirdi: Geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum - Son Dakika
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İYİ Partili Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin ifadelerine açıklık getirdi: Geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum

16.11.2022 16:43

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği, "Aday olursa kazanamaz. Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" ifadelerine açıklık getirdi. Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide onun meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur." dedi.

Türkiye, 2023'te gerçekleşecek seçimlere adım adım yaklaşırken 6'lı masanın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısına çıkaracağı aday kafalarda soru işareti olarak yerini koruyor. Kamuoyunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri öne çıkıyor.

"KLASİK SAĞ, CAMİDE NAMAZA GİRDİĞİNDE SAFIN SOLUNA DURMUYOR"

Zaman zaman Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı karşıt görüşlerin ifade edildiği İYİ Parti cephesinden son açıklama İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi. Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet" diye cevap verdi. Sağ seçmenin sol bir adaya sıcak bakmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

"KAZANABİLECEK ADAY VURGUMUZUN MERKEZİNDE"

Açıklamalarının bir kısmında ise Ağıralioğlu, "CHP'nin çok kıymetli siyasetçileri var A takımından. 'Onlarla Ankara alınabilir miydi' sorusunun cevabında bu. Mansur Yavaş'la alınabildi. İsimlere takılmıyoruz. Prensipte şurada durmaya çalışıyoruz. Kazanabilecek aday vurgumuzun merkezinde. Bu kadar vaat ettiklerinin uzağına düşmüş partiye karşı oranın da güvenini kazanacak bir siyasi kriter belirlemeliyiz" dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Sözlerinin gündem olmasının ardından Yavuz Ağıralioğlu bugün de gazetecilerin sorularını cevapladı. Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.

"KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ"

Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz." cevabını verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İYİ Partili Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin ifadelerine açıklık getirdi: Geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin ifadelerine açıklık getirdi: Geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum - Son Dakika
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