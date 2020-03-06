İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'a bir tepki de BBP'den - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'a bir tepki de BBP'den - Son Dakika

İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'a bir tepki de BBP'den

6 saat önce

BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'daki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'a bir tepki de BBP'den, System.String[]

BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'daki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.


Büyük Birlik Partisi (BBP) Bilecik İl Başkanı Murat Önal yaptığı yazılı açıklamada, "Cenaze namazına katılan kadınların bir zorunluluk olmadıkça erkeklerle aynı safta bulunmaları uygun görülmemiştir. Bu itibarla kadınlar, hangi namaz olursa olsun erkeklerle birlikte namaz kıldıkları takdirde, erkeklerin arkasında durmaları gerekir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) namaz saflarını önce erkekler, sonra erkek çocuklar, en arkada da kadınlar olmak üzere düzenlemiştir. Sünnete uygun olan bu usul olmakla birlikte kadınların erkeklerin arasında cenaze namazı kılmış olmaları bu namazın geçerliliğini etkilemez. Çünkü cenaze namazı rükusu ve secdesi olan tam bir namaz olarak değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte kadınların böyle bir davranışta bulunması mekruhtur. Aylin hanımın yaptığı gibi, duaya katılmak için saf tutmak veya koşup kameraların karşısına geçmek gibi bir şart yok. Bu hareketi kim yaparsa yapsın bunun adı şovdur. Şehit cenazesinden story atmak içindir. Sözde halkın yanında görünüp puan kasmak içindir. Kusura bakmayın vekilim siz oraya şov için gitmişsiniz. Kürkünüz çok güzel, o ojeli parmakla da abdest olmaz. Bari namaz kılanın önünden geçmeyin. Aylin Hanım daha çok düğün davetine gider gibi gelmişsiniz. Şeklinde yapılan yorumlarda, yerden göğe kadar haklılık payı var. Hülasa, bir insan nasıl bu kadar alçalabilir anlamak mümkün değil, bu siyasi kariyer hırsının nasıl bir gizemi var, kadın şehit cenazesinde bile prim peşinde, maalesef şark kurnazları her yerde" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:13 Kaynak: İHA
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