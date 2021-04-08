İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis yerleşkesinde trafik kazası geçirdi - Son Dakika

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz'ın içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Otomobilin arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşi çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı. Yüzünde açılma oluşan Yılmaz, bir peçete yardımıyla kanamalı bölgeye tampon uyguladı. Durmuş Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte olay yerinden ilk kareler;