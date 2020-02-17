İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa etti (2) - Son Dakika

İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa etti (2)

6 saat önce

'DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİ VE BABACAN'IN KURACAĞI PARTİ İLE İLİŞKİM SÖZ KONUSU OLAMAZ'İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu parti ya da Ali Babacan'ın kuracağı parti ile zerre kadar ilişkisi olmadığını belirterek, "Altını önemle çizerek ifade...

İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa etti (2), System.String[]

'DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİ VE BABACAN'IN KURACAĞI PARTİ İLE İLİŞKİM SÖZ KONUSU OLAMAZ'

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu parti ya da Ali Babacan'ın kuracağı parti ile zerre kadar ilişkisi olmadığını belirterek, "Altını önemle çizerek ifade etmek isterim ki, ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıntı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu'nun kurduğu parti ile ne de Sayın Babacan'ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz. Şahsım Türk milliyetçiliği ülküsüne gönül vermiş ve bu duruşumdan da asla taviz vermeyecek bir duruşa sahibim. İlk genel seçimlere kadar seçim bölgem Balıkesir'imizin ve ülkemizin sorunlarını Meclis Genel Kurulu'ndan gündeme taşımaya aynen devam edeceğim" dedi. İsmail Ok, bundan sonra asla milletvekili adayı olmayacağını da kaydetti.


Milletvekili, İYİ Parti, İsmail Ok, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal'dan Meral Akşener'e sert eleştiri: Tam bir hayal kırıklığı
Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:57:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa etti (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]