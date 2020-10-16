İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Balcı istifa etti - Son Dakika

İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Balcı istifa etti

16.10.2020 19:01
İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Balcı istifa etti, System.String[]

İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Ercan Balcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Ercan Balcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ercan Balcı, istifasını, sosyal medya hesabı sayfasından duyurdu. Balcı, "İYİ Parti'de söylemlerle yapılanların aynı olmadığını için Muğla İl Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

Önümüzdeki günlerde yapacağı basın toplantısıyla istifa gerekçesini açıklayacağını belirten Balcı, "Kurucular Kurulu İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladığım ve daha sonra mahalli idarelerden sorumlu il başkan yardımcısı olarak hizmet ettiğim İYİ Partiden tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyururum. İstifa sürecim ile ilgili sebep ve gerekçeleri yeri ve zamanı gelince açıklayacağımı bilmenizi isterim" dedi. - MUĞLA

İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Balcı istifa etti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Balcı istifa etti - Son Dakika


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