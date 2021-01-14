Ümit Özdağ, kendisine destek veren, İYİ Parti İl Başkanlığı düşen Şekerdağ ile bir araya geldi - Son Dakika

Ümit Özdağ, kendisine destek veren, İYİ Parti İl Başkanlığı düşen Şekerdağ ile bir araya geldi

Son Güncelleme: 14.01.2021 21:57

İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kendisine destek veren, İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı düşen İncilay Gezgin Şekerdağ ile bir araya geldi.

İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kendisine destek veren, İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı düşen İncilay Gezgin Şekerdağ ile bir araya geldi.

Partiden ihracı Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilen Özdağ, Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Şekerdağ'a demokrasi ve hukuk devleti doğrultusunda tavır aldığı ve kararlı duruşu dolayısıyla şükranlarını iletmek için Muğla'ya geldiğini söyledi.

Ümit Özdağ, İYİ Partinin hukuk devleti, daha fazla demokrasi, parlamenter düzen talep edenlerin, demokrasiyi yaşatmak ve yaşamak isteyenlerin kurduğu bir parti olduğunu ifade etti.

İYİ Partinin Türk halkına da bu sözü verdiğini vurgulayan Özdağ, "Bu sözü yaşatmak için, vermiş olduğu sözün arkasında durarak siyaset yapan il başkanımızın, sadece demokrasi ve hukuk devletinin arkasında durduğu için görevden alınmış olmasını ben İYİ Partinin kurucusu olarak, milletvekili olarak kabullenmiyorum, içime sindirmiyorum. İYİ Parti tabanının yüzde 90'ının da kabul etmediğinden eminim. Umarım sayın genel başkan müdahale ederek bu yanlış kararı en kısa zamanda düzeltir." diye konuştu.

Özdağ, siyasete İYİ Partide devam edeceğini sözlerine ekledi.

İncilay Gezgin Şekerdağ da Ümit Özdağ'ın ihracı için imza vermeyen tek il başkanının kendisi olduğunu anımsattı.

Yaşanan sürecin geçen yıl İYİ Partinin kuruluş yıl dönümünü kutladıkları İzmir'de başladığını anlatan Şekerdağ, "Mahkemeye intikal etmiş bir konuyla ilgili yorum yapmadığımı, konu adli makamlara intikal ettiği için sonucun beklenmesinden taraf olduğumu belirttim. Yaşananları sağlık sorunlarım ve Kovid-19 tedavisi gördüğüm için yönetime anlatamadım. Geçen hafta sadece bir gün partiye geldim. Bu hafta da sadece dün gelebildim. Bu nedenle kimseyle paylaşamadım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özdağ ve Şekerdağ, bir grup partili ile alandan ayrıldı.

İYİ Partinin Muğla İl Yönetim Kurulunda yer alan üyeler bugün görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Parti tüzüğüne göre yönetim kurulu üyeleri istifa ettiği için Şekerdağ'ın başkanlığının da düştüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ, kendisine destek veren, İYİ Parti İl Başkanlığı düşen Şekerdağ ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, kendisine destek veren, İYİ Parti İl Başkanlığı düşen Şekerdağ ile bir araya geldi - Son Dakika
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