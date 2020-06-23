İYİ Parti Nazilli ilçe teşkilatı kurucularından Akçin MHP'ye geçti - Son Dakika

İYİ Parti Nazilli İlçe teşkilatı kurucularından Teoman Akçin, partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

Akçin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kurucular kurulu üyesi olduğu İYİ Parti üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ettiğini duyurdu.

Akçin, açıklamasında, "Artık siyasi mücadeleme asıl yuvam olduğuna inandığım, babam rahmetli Mehmet Akçin'in de yıllarca mücadele ettiği Milliyetçi Hareket Partisi'nde devam etme kararı aldım. İl başkanımız Haluk Alıcık'a ve ilçe başkanım, babam saydığım Hasan Eren'e saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren de Şehitler Parkı'nda Teoman Akçin'e parti rozetini takarak 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.