İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar - Son Dakika
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İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar

29.09.2022 22:13

Sosyal medya hesabından isyan ettiği bir video yayınlayan İYİ Parti Nevşehir Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker, Çardak Köyü İlköğretim Okulu müdürünün Atatürk portresini, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı çerçevelerini hurdacıya sattığını öne sürdü.

Nevşehir'in Amanos ilçesinde meydana geldiği iddia edilen olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in iddiasına göre Nevşehir Çardak Köyü İlköğretim Okulu müdürü, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya sattı.

"İLK ÖĞRETMENE SON ÖĞRETMENİN LAYIK GÖRDÜĞÜ BU, PES"

Gökçen Aker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. "Nevşehir Çardak köyü ilköğretim okul müdürünün, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresinin de bulunduğu tabloları hurdacıya verdiğini gören vatandaşların parasını ödeyerek geri aldıkları iddia ediliyor! İlk öğretmen Atatürk'e son öğretmenin layık gördüğü!… Pes!"

OKULDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in gündeme getirdiği iddia sonrasında okuldan veya başka bir resmi kaynaktan henüz açıklama gelmedi.

İşte o paylaşım:

İYİ Partili isim, isyan ederek paylaştı: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
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Amanos Dağı, İYİ Parti, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar - Son Dakika
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