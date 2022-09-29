İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar

Nevşehir'in Amanos ilçesinde meydana geldiği iddia edilen olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in iddiasına göre Nevşehir Çardak Köyü İlköğretim Okulu müdürü, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya sattı.

"İLK ÖĞRETMENE SON ÖĞRETMENİN LAYIK GÖRDÜĞÜ BU, PES"

Gökçen Aker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. "Nevşehir Çardak köyü ilköğretim okul müdürünün, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresinin de bulunduğu tabloları hurdacıya verdiğini gören vatandaşların parasını ödeyerek geri aldıkları iddia ediliyor! İlk öğretmen Atatürk'e son öğretmenin layık gördüğü!… Pes!"

OKULDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in gündeme getirdiği iddia sonrasında okuldan veya başka bir resmi kaynaktan henüz açıklama gelmedi.

İşte o paylaşım: