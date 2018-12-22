İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan Oldu
4 saat önce
İyi Parti Genel Merkezi tarafından Nevşehir Belediye Başkan adaylarının Mehmet Özkan olduğu açıklandı.
İyi Parti Genel Merkezi tarafından Nevşehir
Belediye Başkan adaylarının Mehmet Özkan
olduğu açıklandı.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde İyi Parti ve CHP
Genel Merkezlerinin anlaşmasının ardından İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özkan olduğu açıklandı. İyi Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özkan'ı CHP Nevşehir İl Başkanlığı da destekleyecek. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:19 Kaynak: İHA
Son Dakika! İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 15 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu
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