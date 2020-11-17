İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti - Son Dakika

İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti

17.11.2020 13:28
İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti, System.String[]

İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı Serkan Canpolat, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı Serkan Canpolat, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Canpolat, "Nevşehir ili kurucu İl Başkanı olduğum iyi Parti'den son zamanlardaki gelişmelerden dolayı üyeliğimi silmiş olup ve hiçbir siyasi ve gönül bağımın kalmadığını beyan ederim. Büyük Türk milletinin umudu olduğu dar ve zor günlerin son bulacağı ümidi ile çıkmıştık bu yola. Lakin kurucuların büyük istek, arzusu için yapılan bütün iftiralara ve tehditlere boyun eğmeden görevini layıkı ile yerine getiren cesurlar Ordusuyduk. Bu cesaretimiz parti tavanını bile tedirgin etmiş olmalı ki, ülke genelinde ilk genel seçimi sonrası birçok il teşkilatlarını tasfiye yoluna gitmişlerdir. Bizler Türk milliyetçileri olarak Allah'tan başka kimseden korkmadık ve yine Allah'tan başka kimseye de biat etmedik. Çıktığımız bu yolda hiçbir bireyin şahsi menfaati üzerine hizmet etmedim bugüne kadar göstermiş olduğum mücadelem sadece ve sadece Ülkem ve Ülküm için olmuştur. Yola çıktığımız gün yola çıkamayanlar, işittiklerimizi işitme cesaretinde bulunamayanlar, hatta ve hatta o tarihte köşe bucak kaçıp sandık görevlisi bile olamayanlar bugün artık iyi Partili oldular. 3 yılda 4 il başkanı değiştiren ve bunu birilerinin tekeline sunan bu zihniyeti şiddetle reddediyorum. Vatanıma hizmet ettim Ahde vefa alacağım yoktur. Vatanımın zamanını çalıp şahsi çıkarları için yol yürüyenlere Hakkım Helal değildir" dedi. - NEVŞEHİR

İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti

İYİ Parti, Nevşehir, İstifa, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti - Son Dakika


Son Dakika

Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti
Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler         
13:25
Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü         
12:33
Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi         
12:09
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek         
11:25
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira         
11:09
Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada         
11:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti         
09:45
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 13:59:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei