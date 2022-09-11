İyi Parti'nin 81 İl Başkanından Ortak Açıklama: "Metin Özışık Hdp'ye Bakanlıkla İlgili Görüş Beyan Etmemiştir" - Son Dakika
Üye Girişi

İyi Parti'nin 81 İl Başkanından Ortak Açıklama: "Metin Özışık Hdp'ye Bakanlıkla İlgili Görüş Beyan Etmemiştir"

11.09.2022 13:27
İyi Parti'nin 81 İl Başkanından Ortak Açıklama: "Metin Özışık Hdp'ye Bakanlıkla İlgili Görüş Beyan Etmemiştir"

İYİ Parti’nin 81 il başkanı görevden alınan eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık için, “Toplantı boyunca Sayın Özışık hiçbir şekilde kamuoyuna yansıdığı şekliyle HDP'ye bakanlık meselesi ile ilgili bir görüş beyan etmemiş, bunun yanı sıra Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve söz alan tüm il başkanlarımız partimizin HDP ile aynı masada buluşmasının mümkün olmadığını defaatle ifade etmişlerdir. Hâl böyleyken esasen görevden alındığı hâlde kamuoyuna istifa ettiği şeklinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan Sayın Özışık; il başkanları toplantısından bir gün sonra gerçek dışı ifadeler ile başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere partimizin tüm kademelerinde görev alan dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya ve kamuoyu önünde itibarını zedelemeye gayret etmiştir” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'nin 81 il başkanı görevden alınan eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık için, "Toplantı boyunca Sayın Özışık hiçbir şekilde kamuoyuna yansıdığı şekliyle HDP'ye bakanlık meselesi ile ilgili bir görüş beyan etmemiş, bunun yanı sıra Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve söz alan tüm il başkanlarımız partimizin HDP ile aynı masada buluşmasının mümkün olmadığını defaatle ifade etmişlerdir. Hal böyleyken esasen görevden alındığı halde kamuoyuna istifa ettiği şeklinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan Sayın Özışık; il başkanları toplantısından bir gün sonra gerçek dışı ifadeler ile başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere partimizin tüm kademelerinde görev alan dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya ve kamuoyu önünde itibarını zedelemeye gayret etmiştir" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'nin 81 İl Başkanlığı, 5 Eylül'de yapılan Olağan İl Başkanlığı Toplantısı ve Metin Özışık'ın iddiaları ile ilgili ortak açıklama yayınladı. Sosyal medyadan paylaşılan açıklama şöyle:

"5 Eylül 2022 Pazartesi günü Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin başkanlığında olağan il başkanları toplantısı icra edilmiştir. Toplantı kapsamında Sayın Genel Başkanımızın açılış konuşmasından sonra ilk sözü önceki dönem Yozgat İl Başkanı Sayın Metin Özışık almış ve görevden alınmasına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunduktan sonra bu mücadeleye çocukları için girdiğini ve yine bu mücadelenin başarılı olması için elinden geleni yapacağını söylemiştir. Hatta; 'Her il başkanları toplantı giriş kartını anneme veriyorum. O da teğmenlik kılıcımın yanına koyuyor. Annem için de ailem için de İYİ Parti bu kadar önemli' şeklinde bir ifadede bulunmuş ve yerine gelecek il başkanına başarılar dilemiştir.

"ZAN ALTINDA BIRAKMAYA VE KAMUOYU ÖNÜNDE İTİBARINI ZEDELEMEYE GAYRET ETMİŞTİR"

Toplantı saat 13.30'da başlamış ve 18.30'a kadar devam etmiş; Sayın Metin Özışık da toplantının sonuna kadar toplantıda bulunmuştur. Toplantı boyunca Sayın Özışık hiçbir şekilde kamuoyuna yansıdığı şekliyle HDP'ye bakanlık meselesi ile ilgili bir görüş beyan etmemiş, bunun yanı sıra Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve söz alan tüm il başkanlarımız partimizin HDP ile aynı masada buluşmasının mümkün olmadığını defaatle ifade etmişlerdir. Hal böyleyken esasen görevden alındığı halde kamuoyuna istifa ettiği şeklinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan Sayın Özışık; il başkanları toplantısından bir gün sonra gerçek dışı ifadeler ile başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere partimizin tüm kademelerinde görev alan dava arkadaşlarımızı zan altında bırakmaya ve kamuoyu önünde itibarını zedelemeye gayret etmiştir. İYİ Parti'nin iktidarı için kararlılıkla mücadele veren il başkanları olarak; partimize yönelik haksız ithamları nereden gelirse şiddetle reddediyor ve bu irade beyanımızı aziz milletimizin takdirlerine sunuyoruz."

YORUMLAR
500
İYİ Parti lideri Akşener'e esnaftan 6'lı masa çağrısı: İyi bir aday garanti götürür İYİ Parti lideri Akşener'e esnaftan 6'lı masa çağrısı: İyi bir aday garanti götürür Akşener'in Dinlediği Beyaz Eşya Tamircisi Genç: '3. Üniversiteyi Okuyorum. Atanamıyoruz, İş Güç Yok' Akşener'in Dinlediği Beyaz Eşya Tamircisi Genç: '3. Üniversiteyi Okuyorum. Atanamıyoruz, İş Güç Yok'
Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Meral Akşener, Metin Özışık, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Parti'nin 81 İl Başkanından Ortak Açıklama: 'Metin Özışık Hdp'ye Bakanlıkla İlgili Görüş Beyan Etmemiştir' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 13:32:21. #1.13#
SON DAKİKA: İyi Parti'nin 81 İl Başkanından Ortak Açıklama: "Metin Özışık Hdp'ye Bakanlıkla İlgili Görüş Beyan Etmemiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement