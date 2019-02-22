Son Dakika Haberleri: İyi Parti'nin Adayı Filiz, Hdp'nin Adayı Kemalbay Oldu

İyi Parti'nin Adayı Filiz, Hdp'nin Adayı Kemalbay Oldu

19 dakika önce

İYİ Parti'nin adayı Filiz, HDP'nin adayı Kemalbay olduİYİ Parti ve HDP, TBMM Başkanı adaylarının başvuru dilekçeklerini TBMM Başkanlığı'na teslim etti.

İyi Parti'nin Adayı Filiz, Hdp'nin Adayı Kemalbay Oldu, System.String[]
İYİ Parti'nin adayı Filiz, HDP'nin adayı Kemalbay oldu

İYİ Parti ve HDP, TBMM Başkanı adaylarının başvuru dilekçeklerini TBMM Başkanlığı'na teslim etti.

24 Şubat Pazar günü yapılacak, Meclis Başkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları tamamlandı. İYİ Parti,  Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'i, HDP ise eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ı aday gösterdi. Filiz ve Kemalbay, adaylık başvurularını TBMM Başkanlığı'na yaptı. Daha önce AK Parti adayını destekleyeceğini açıklayan MHP, aday çıkarmadı.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:27 Kaynak: DHA

İYİ Parti, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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