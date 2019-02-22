İyi Parti'nin Adayı Filiz, Hdp'nin Adayı Kemalbay Oldu
19 dakika önce
İYİ Parti'nin adayı Filiz, HDP'nin adayı Kemalbay olduİYİ Parti ve HDP, TBMM Başkanı adaylarının başvuru dilekçeklerini TBMM Başkanlığı'na teslim etti.
İYİ Parti
'nin adayı Filiz, HDP
'nin adayı Kemalbay oldu
İYİ Parti ve HDP, TBMM Başkanı adaylarının başvuru dilekçeklerini TBMM Başkanlığı'na teslim etti.
24 Şubat Pazar günü yapılacak, Meclis Başkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları tamamlandı. İYİ Parti, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz
'i, HDP ise eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay
'ı aday gösterdi. Filiz ve Kemalbay, adaylık başvurularını TBMM Başkanlığı'na yaptı. Daha önce AK Parti
adayını destekleyeceğini açıklayan MHP
, aday çıkarmadı.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:27 Kaynak: DHA
HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu
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