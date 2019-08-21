İyi Parti'nin belediye başkan adayı partisinden istifa etti
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31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu millet ittifakından belediye başkan adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu millet ittifakından belediye başkan adayı
olan İsmail Yılmaz
, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Mahalli seçimlerde İyi Parti'de belediye başkan adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa etti. İsmail Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak istifasının sebebini kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi. İsmail Yılmaz, istifa iddiasını doğrulayarak, "Geniş çaplı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım" dedi. - BURSA
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