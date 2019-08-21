Son Dakika Haberleri: İyi Parti'nin belediye başkan adayı partisinden istifa etti
Son Dakika Güncel Haber

İyi Parti'nin belediye başkan adayı partisinden istifa etti

2 saat önce

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu millet ittifakından belediye başkan adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti'nin belediye başkan adayı partisinden istifa etti, System.String[]
31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu millet ittifakından belediye başkan adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mahalli seçimlerde İyi Parti'de belediye başkan adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa etti. İsmail Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak istifasının sebebini kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi. İsmail Yılmaz, istifa iddiasını doğrulayarak, "Geniş çaplı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım" dedi. - BURSA
belediye başkan adayı, İsmail Yılmaz, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi
Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti Kayyum kararından 3 gün sonra İYİ Parti'den açıklama: Teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli Ataşehir'de su baskınında can pazarı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:44:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti'nin belediye başkan adayı partisinden istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]