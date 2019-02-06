İyi Parti'nin Beyşehir Belediye Başkan Adayı Adaylıktan Çekildi

İyi Parti tarafından Beyşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Nuri Bülbül'ün partisine verdiği istifa dilekçesiyle adaylıktan çekildiği bildirildi.

İyi Parti tarafından Beyşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Nuri Bülbül'ün partisine verdiği istifa dilekçesiyle adaylıktan çekildiği bildirildi.



İyi Parti Beyşehir İlçe Başkanı Sezer Telli de, yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylarının ani gelişen sağlık durumu nedeniyle istifa dilekçesini ilçe teşkilatına sunduğunu belirterek, yeni bir aday belirlemek için parti yönetiminin akşam saatlerinde bir toplantı yapacağını belirtti.



Beyşehir'de mimarlık yapan Bülbül'ün partisine sunduğu istifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:



"31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için Beyşehir Belediye Başkanlığı görevine talip oldum ve tarafınızdan aday gösterildim. Bu gururu ailem, sevenlerim ve Beyşehirli hemşerilerimle beraber yaşadım. Ancak, ani gelişen bir sağlık problemi nedeniyle sürece devam ettiremeyeceğim doktorlarım tarafından tavsiye edilmiştir. Bu nedenle İyi Parti Beyşehir Belediye Başkanlığı adaylığından istifa ediyorum. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen herkese şükranlarımı sunar, seçimin memleketimize hayırlı olmasını temenni ederim."

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