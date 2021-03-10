İYİ Parti'nin "Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması"nda ekonomi değerlendirildi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Kalkınma Politikaları İzmir Buluşması" gerçekleştirildi.

Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ile İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve partililer katıldı.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli meselelerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla İYİ Parti Genel Merkezi'nin toplantılar düzenlediğini söyledi.

Siyasette zaman zaman yüzleşmelerin olduğunu belirten Dervişoğlu, "Yüzleşerek büyürsünüz. Tarihle sözleşmek yetmez, yüzleşmek de gerekir diye defaatle anlattığımız zamanlar olmuştur. Ama hiçbir yüzleşme milletle yaptığımız sözleşmeye zarar vermemelidir. O sebeple İYİ Parti'nin iyi ve cesur insanları olarak İYİ Parti'nin kurumsal kimliğini milletle yaptığı sözleşmenin temsilcileri sizlersiniz. Bu görevi layığıyla yapacağınıza eminim." dedi.

Toplantıda, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de hükümetin ekonomi ve kalkınma politikaları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri üzerine durum değerlendirmesi yaparak çözüm önerileri sundu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Gazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma ilişkin soru yönelttiği İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"8 Mart'ın üzerinden iki gün geçti ve tam 48 saattir İYİ Parti teşkilatları bu soruya cevap veriyor. İlk cevabı da Sayın Meral Akşener verdi zaten. Bence gündemini yitirdi soru. Bugün mesela Türkiye'nin işsizlik sorununu konuşuyoruz. Türkiye'nin ekonomik problemlerini konuşuyoruz. Bunlar spekülatif sözler. Ben açık ve net söylüyorum, Ekrem İmamoğlu ya da bir başkasının Twitter'dan paylaştığına ben cevap verirsem herkesin attığına cevap vermek zorunda kalırım. Benim paylaştığım Twitter ile ilgili bir şey varsa cevaplayayım."