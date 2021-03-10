İYİ Parti'nin "Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması"nda ekonomi değerlendirildi - Son Dakika

İYİ Parti'nin "Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması"nda ekonomi değerlendirildi

10.03.2021 20:25
İYİ Parti'nin

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Kalkınma Politikaları İzmir Buluşması" gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Kalkınma Politikaları İzmir Buluşması" gerçekleştirildi.

Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ile İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve partililer katıldı.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli meselelerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla İYİ Parti Genel Merkezi'nin toplantılar düzenlediğini söyledi.

Siyasette zaman zaman yüzleşmelerin olduğunu belirten Dervişoğlu, "Yüzleşerek büyürsünüz. Tarihle sözleşmek yetmez, yüzleşmek de gerekir diye defaatle anlattığımız zamanlar olmuştur. Ama hiçbir yüzleşme milletle yaptığımız sözleşmeye zarar vermemelidir. O sebeple İYİ Parti'nin iyi ve cesur insanları olarak İYİ Parti'nin kurumsal kimliğini milletle yaptığı sözleşmenin temsilcileri sizlersiniz. Bu görevi layığıyla yapacağınıza eminim." dedi.

Toplantıda, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de hükümetin ekonomi ve kalkınma politikaları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri üzerine durum değerlendirmesi yaparak çözüm önerileri sundu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Gazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma ilişkin soru yönelttiği İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"8 Mart'ın üzerinden iki gün geçti ve tam 48 saattir İYİ Parti teşkilatları bu soruya cevap veriyor. İlk cevabı da Sayın Meral Akşener verdi zaten. Bence gündemini yitirdi soru. Bugün mesela Türkiye'nin işsizlik sorununu konuşuyoruz. Türkiye'nin ekonomik problemlerini konuşuyoruz. Bunlar spekülatif sözler. Ben açık ve net söylüyorum, Ekrem İmamoğlu ya da bir başkasının Twitter'dan paylaştığına ben cevap verirsem herkesin attığına cevap vermek zorunda kalırım. Benim paylaştığım Twitter ile ilgili bir şey varsa cevaplayayım."

İYİ Parti, Ekonomi, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti'nin 'Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması'nda ekonomi değerlendirildi - Son Dakika


Son Dakika

Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı         
20:29
Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi         
20:05
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var         
17:23
Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı         
15:59
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:43:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti'nin "Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması"nda ekonomi değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei