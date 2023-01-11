Kaynak: ANKA

Buğra Kavuncu, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İyi Parti'nin Eski İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Partinin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı Görevine Atandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.