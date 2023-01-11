İyi Parti'nin Eski İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Partinin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı Görevine Atandı

İYİ PARTİ'NİN ESKİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU, PARTİNİN SEÇİM KAMPANYASINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANLIĞI GÖREVİNE ATANDI
İYİ Parti, partinin eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun seçim kampanyasından sorumlu genel başkan başdanışmanlığı görevine atandığını duyurdu.
İYİ Parti, partinin eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun seçim kampanyasından sorumlu genel başkan başdanışmanlığı görevine atandığını açıkladı. Partinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Buğra Kavuncu'ya yeni görevinde başarılar diledi.
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