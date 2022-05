İyi Parti'nin Eyt'liler Hakkında Verdiği Araştırma Önergesi Reddedildi - Son Dakika

İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun araştırılması için verdiği önerge TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Sayın Erdoğan'ın bu meseleye bakış açısında bir bozukluk var, bunu 'çift dikiş' olarak görüyor. Yani beş maaş verdiği danışmanlarına 'çift dikiş' yok, bu insanlara bunu 'çift dikiş' olarak gören haksız bir tutumu var" diye konuştu. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da "İnsanların herhangi bir coğrafyada yaşaması, herhangi bir kültürde, tarihte yaşaması kader olabilir ama EYT'li yurttaşlarımızın bugün yaşadıkları asla ve asla kader değildir, olsa olsa bir mahkümiyettir. Mısır'daki sağır sultan duydu ama AKP iktidarı duymadı. Duyun artık EYT'lilerin seslerini" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin EYT sorununun tüm yönleriyle incelenip yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla verdiği araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

USTA: 5 MAAŞ VERDİĞİ DANIŞMANLARINA 'ÇİFT DİKİŞ' YOK

İYİ Parti Grubu adına konuşan Samsun Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erhan Usta, şunları söyledi:

"Bugüne kadar AK Parti hükümetleri, bu konuyla ilgili olarak bir tane doğru düzgün hesap ortaya koymamıştır. Varsa hesapları çıksın söylesinler. Bir sayfa bir not dolaştı, o da kamuoyunda dolaşmadı, geçmişte bana da gönderilmişti o not. Bir sayfa bir not var, hiçbir çalışma yok. Dolayısıyla buraya karşı kategorik olarak, Sayın Erdoğan'ın bu meseleye bakış açısında bir bozukluk var, bunu 'çift dikiş' olarak görüyor. Yani beş maaş verdiği danışmanlarına 'çift dikiş' yok, bu insanlara bunu 'çift dikiş' olarak gören haksız bir tutumu var.

Biz, şu anda devletin elinde olmayan bu konuyla ilgili hesapları yapmış ve ortaya koymuş bir siyasi partiyiz. Eğer bununla ilgili tartışmalar olursa o hesaplarımızı da daha detaylı bir şekilde veririz. Şu kadarcık bir şey söyleyeyim: Burada öngörülen maliyet, yıllık maliyet, şu geçmediğimiz köprüler, yollar var ya onlar için Hazine garantileri kapsamında ödediğimiz yıllık maliyetten daha az olacaktır. Yani beş tane yandaş müteahhide verilen paradan daha az bir maliyetle EYT sorunu çözülebilecektir, bu kadar net. Hükümetin tercihi vatandaştan yana değil. Beş milyon insanı görmeyen, fakat beş müteahhidi gören bir AK Parti iktidarı var."

KENANOĞLU: ÇİFT MAAŞ, 3 MAAŞ, 4 MAAŞ ALANLARA PARA GİDERKEN BİR SIKINTI YOK, AMA EYT'LİLERE GELİNCE 'ÜLKE ÇÖKER, EKONOMİ ÇÖKER, HAZİNE ÇÖKER'

İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da HDP Grubu adına şöyle konuştu:

"Şu söyleniyor; 'Yani EYT'lilere bu hak tanınırsa, bu maaşlar verilirse sistem çöker, ülke mahvolur, Hazine çöker' ve benzeri bir yapılanmadan bahsediliyor, bir kaos planı olarak sunuluyor ve buna destek verenleri de kaos planına destek vermekle suçluyorlar.

Şu anda örneğin kur korumalı mevduat sistemi getirildi ve buradan kaynaklı olarak milyarlarca lira Hazine'den gidecek. Yani şu anda dolar 15,40'ı buldu ve kur korumalı sistemde parasını bankaya yatıranlar şimdi ellerini ovuşturuyor, çünkü onlar faizin haricinde bir de kur farkından dolayı para kazanıyorlar. Peki bu kimden gidecek? Bizden, vatandaşın cebinden gidecek bunlara. Şimdi, diğer taraftan, '5'li çete' diye bahsettiğimiz yandaş işverenlerin vergi borçları silinirken hiçbir sıkıntı yok, o zaman dert yok. 128 milyar dolar hiç edilirken bir sıkıntı, sorun yok. Örtülü ödenekten milyarlarca lira, hesapsız kitapsız, her geçen yıl, her geçen ay artarak, nereye gittiği belli olmadan, hesabı kitabı dahi sorulamaz halde gidiyor, ona bir şey yok. Çift maaş alanlara, üç maaş alanlara, dört maaş alanlara, bu şekilde beslenenlere para giderken bir sıkıntı yok. Geçiş ve kullanım garantili projelere paralar aktarılırken sorun yok, ama EYT'lilere gelince 'Ülke çöker, ekonomi çöker, Hazine çöker'. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz ve EYT'lilerin sorunu çözülmelidir diyoruz."

BARUT: MISIR'DAKİ SAĞIR SULTAN DUYDU AMA AKP İKTİDARI DUYMADI. DUYUN ARTIK EYT'LİLERİN SESLERİNİ

CHP Grubu adına konuşan Adana Milletvekili Ayhan Barut ise şunları söyledi:

"EYT'liler, iktidarınız boyunca hiç kimseden çekmedi, AKP iktidarından çektiği kadar. EYT'lilerin sorunlarını, çözmek bir yana adeta yılan hikayesine döndürdünüz. İnsanların herhangi bir coğrafyada yaşaması, herhangi bir kültürde, tarihte yaşaması kader olabilir ama EYT'li yurttaşlarımızın bugün yaşadıkları asla ve asla kader değildir, olsa olsa bir mahkümiyettir. Çünkü EYT'lileri devlet 'gençsin' diye emekli etmiyor, özel sektör de 'yaşlısın' diye işe almıyor. Düzenli bir gelirleri yok, işleri yok, çarşıya pazara çıkamazlar, alışveriş yapamazlar. Bu nedenle de aslında büyük bir mahkümiyet yaşıyorlar…Allah aşkına, buradan soruyorum AKP iktidarına; EYT'liler size ne yaptı, ne kötülük etti de onları yok sayıyorsunuz, onları duymuyorsunuz?

Mısır'daki sağır sultan duydu ama AKP iktidarı duymadı. Duyun artık EYT'lilerin seslerini. Eğer siz duymuyorsanız onlar seslerini, 15 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de milyonlarca EYT'linin katılımıyla yapacağı bir mitingde duyuracak. Bundan sonrasını artık siz düşünün, ama asla unutmayın ki EYT mağdurları yalnız ve sahipsiz değildir, EYT Türkiye'dir."

YEGİN: TÜRKİYE'NİN İMKANLARI VE ŞARTLARINI DİKKATE ALARAK HER SORUNU ÇÖZME GAYRETİNDE OLDUĞUMUZ GİBİ SOSYAL GÜVENLİK ALANI ÜZERİNE DE KAFA YORUYORUZ

AKP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise şu savunmayı yaptı:

"'Sosyal güvenlik alanına dair meselelerin, taleplerin üstü örtülmeye çalışılıyor' izleniminin oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye'nin imkanları ve şartlarını dikkate alarak her sorunu çözme gayretinde olduğumuz gibi sosyal güvenlik alanı üzerine de kafa yoruyor, çalışıyor ve sorumlu siyaset anlayışıyla karar aşamasına gelince de bu meselelerde bu talepleri de siyasete malzeme etmeden sorumluluk hassasiyetiyle kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Konuşmaların ardından, İYİ Parti'nin önerisi TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.