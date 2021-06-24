İYİ Parti'nin İstanbul'daki saha çalışmalarının ikinci kısmı yarın başlıyor - Son Dakika

İYİ Parti'nin İstanbul'daki saha çalışmalarının ikinci kısmı yarın başlıyor

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, başkanlık divanı ve milletvekillerince İstanbul'un 39 ilçesine gerçekleştirilecek ziyaretlerin ikinci kısmı 25-26 Haziran'da yapılacak.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, başkanlık divanı ve milletvekillerince İstanbul'un 39 ilçesine gerçekleştirilecek ziyaretlerin ikinci kısmı 25-26 Haziran'da yapılacak. Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu koordinasyonunda Genel İdare Kurulu üyeleri, başkanlık divanı ve milletvekilleri, İstanbul'un 39 ilçesinde saha çalışmalarının birinci kısmını 18-19 Haziran'da tamamladı. Ziyaretler, özellikle ilçelerin demografik yapısını yansıtan ve sorunlu alanları barındıran konumlara yapıldı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, ziyaretlerin ardından genel merkez yöneticileri ve milletvekillerine partinin İstanbul'daki son durumu ve İstanbul'un 39 ilçesindeki sorunlar üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ikinci kısmı ise 25-26 Haziran'da yapılacak.

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