Son Dakika Haberleri: İyi Parti'nin Kadıköy Adayı Oyuncu Emre Kınay Oldu

İyi Parti'nin Kadıköy Adayı Oyuncu Emre Kınay Oldu

29 dakika önce

İYİ Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İstanbul Kadıköy'de oyuncu Emre Kınay, aday gösterildi.

İyi Parti'nin Kadıköy Adayı Oyuncu Emre Kınay Oldu, System.String[]

İYİ Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İstanbul Kadıköy'de oyuncu Emre Kınay, aday gösterildi.

RESMİ OLARAK AÇIKLANDI

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri için Afyonkarahisar, Amasya, Bursa, Erzurum, Hakkari, Isparta, İstanbul, Kütahya, Mersin, Rize, Tokat, Yalova, Yozgat, Sinop, Şanlırurfa, Trabzon, Tunceli, Konya, Kırklareli, Zonguldak, Ordu, Mardin ve Tokat'ta belirlenen toplam 32 ilçe, 24 belde belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oyuncu Emre Kınay, Beşiktaş ilçesinde Affan Keçeci'nin belediye başkan adayı olduğu belirtidi.

Ünlü Oyuncu Emre Kınay, İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Oldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:46 Kaynak: DHA

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