İyi Parti'nin Kocaeli'de İlçe Başkanı İstifa Etti

Kocaeli'de parti genel merkezi ile görüşmeler sırasında ilçede gösterilecek belediye başkan adayı konusunda fikir ayrılıkları yaşayan İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer istifa etti.

Kocaeli'de parti genel merkezi ile görüşmeler sırasında ilçede gösterilecek belediye başkan adayı konusunda fikir ayrılıkları yaşayan İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer istifa etti. İstifa sonrasında Derince ilçe yönetimi de görevden alındı.



İYİ Parti Kocaeli teşkilatlarında yaşanan istifalara bir yenisi de Başiskele ilçesinden geldi. İlçede belediye başkan adayı gösterilmesi planlanan isimler konusunda parti genel merkezi ile fikir ayrılığına düşen Kocaeli'de İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer istifa etti. İstifa sonrasında yazılı bir açıklama yapan Gencer, "İl teşkilatımız bizim irademizi yok sayarak ilçe teşkilatımız adına aday çıkartmıştır. Bu Gelişmenin bölge halkının beklentisi ile uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu süreç sonunda il teşkilatımızla düştüğümüz bu görüş ayrılığı nedeni ile partimizin önünü açmak için ilçe başkanlığı görevinden ben ve yönetimim istifa ediyoruz" dedi.



İstifa sonrasında Derince İlçe Yönetimi de parti genel merkezi tarafından görevden alındı. - KOCAELİ

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