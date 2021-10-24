İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Alan dolduğu için partilileri içeri almadılar - Son Dakika

İYİ Parti, 4. kuruluş yıldönümü nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Etkinliğe partinin üst kademe isimleri tam kadro olarak katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partililerine hitap etti.

"SALONA GİREMEZSİNİZ" KAVGASI

Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile İYİ Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı. Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler grup arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.