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İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Alan dolduğu için partilileri içeri almadılar - Son Dakika

İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Alan dolduğu için partilileri içeri almadılar

24.10.2021 17:13

İYİ Parti'nin dördüncü kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte arbede yaşandı. Ortaya atılan iddialara göre çok sayıda partili, salonun dolması nedeniyle İYİ Partili görevliler tarafından salona alınmadı.

İYİ Parti, 4. kuruluş yıldönümü nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Etkinliğe partinin üst kademe isimleri tam kadro olarak katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partililerine hitap etti.

"SALONA GİREMEZSİNİZ" KAVGASI

Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile İYİ Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı. Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler grup arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Partilileri içeri almadılar
İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Partilileri içeri almadılar
İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Partilileri içeri almadılar
İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Partilileri içeri almadılar
İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Partilileri içeri almadılar
İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Alan dolduğu için partilileri içeri almadılar

İYİ Parti, Kongre, Arbede, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Alan dolduğu için partilileri içeri almadılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'nin kuruluş programında skandal iddia: Alan dolduğu için partilileri içeri almadılar - Son Dakika
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