Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü
Son Dakika Politika İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü

İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü

39 dakika önce

İYİ Parti'nin 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü, System.String[]

İYİ Parti'nin 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özdağ ile Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özdağ'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özdağ, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Özdağ, deftere şunları yazdı:

"İstiklal Harbimizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk ordusunun ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İYİ Parti bundan 2 yıl önce 25 Ekim 2017'de İstiklal Harbimizin sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini 21. yüzyıla yenileyerek taşımak, kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter demokrasiyi tekrar tesis etmek, Türk milletini hak ettiği refah seviyesine ulaştıracak politikaları yaşama geçirmek amacıyla kurulmuştur.

Geçtiğimiz 2 yılda ülkemizin önemli kazanımlar elde etmesini sağladık. Önümüzdeki yıllarda da kuruluş amaçlarımızı gerçekleştirmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine taşımak için inanç ve kararlılıkla bütün İYİ Parti kadroları olarak Genel Başkanımız Meral Akşener'in liderliğinde mücadele edeceğiz. Bütün İYİ Partililerin size olan şükran, minnet, sevgi ve saygılarını arz ederim."

Milletvekili, Ümit Özdağ, Anıtkabir, İYİ Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı
Meral Akşener'den Barış Pınarı Harekatı eleştirisi: Maalesef masadan zaferle kalkmadık AK Partili Milletvekili, kadın belediye başkanını ittirdi; sosyal medyada gündem oldu Meclis kürsüsünden bela okuyan CHP'li vekilin sözleri tansiyonu yükseltti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:31:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]