İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mustafa Sandal'a eşlik etti! Salon adeta yıkıldı

İYİ Parti'nin "Büyük Kadın Buluşması" etkinliğinde sahne alan Mustafa Sandal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı "Aya Benzer" dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Sandal, paylaşımına, "Sn. Meral Akşener'e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık" notunu düştü.

Sandal bir hayali olduğunu söyleyerek "Rüyamda görmüştüm. Birlikte Aya Benzer dansı yapıyorduk" ifadelerini kullandı. Sandal'ın paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

SALON ADETA YIKILDI

Akşener ve Mustafa Sandal'ın birlikte dans ettiği anlar İYİ Partililerin büyük coşku yaşamasına neden oldu. Salonda ikiliye alkış koptu.