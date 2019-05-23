Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'nin tüzük kurultayı kapalı oturumla yapılacak

İYİ Parti'nin tüzük kurultayı kapalı oturumla yapılacak

12 saat önce

İYİ Parti'nin tüzük kurultayı kapalı oturumla yapılacak.

İYİ Parti'nin tüzük kurultayı kapalı oturumla yapılacak, System.String[]
İYİ Parti'nin tüzük kurultayı kapalı oturumla yapılacak.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, 25 Mayıs Cumartesi günkü tüzük kurultayının kapalı oturumla gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirildi.
Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kurultayda, partide kadın kolları kurulmasına ilişkin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan kararın tüzüğe işleneceğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partinin bazı organlarına atama yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesinin beklendiğini kaydeden yetkililer, şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkan idari değişikliklerin hepsinin GİK'te değil, çok daha geniş bir katılımla kurultayda yapılmasını istedi. 'Orada gerekli şeyleri konuşur, tartışırız ve ona göre yaparız' dedi. Kurultay da bu sebeple yapılıyor."
Kurultayda, Hazine yardımının parti teşkilatlarına dağılımına yönelik değişikliklerin de gündeme geleceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:24 Kaynak: AA
İYİ Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım "Canlı Yayında Tartışır mısınız?" Sorusunu Yanıtladı WhatsApp'tan Kullanıcıları Kızdıracak Karar: 2020 Yılında Reklam Geliyor YSK'nin Gerekçeli Kararı Meclis'te Gerginliğe Neden Oldu CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:29:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'nin tüzük kurultayı kapalı oturumla yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]