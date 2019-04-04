İyi Parti'nin Yaptığı İtirazlar - Hasan Seymen'in Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "Geçersiz oyların sayılmaması az oy farkıyla kaybedilen yerlerdeki seçimlere şaibe karıştırıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "Geçersiz oyların sayılmaması az oy farkıyla kaybedilen yerlerdeki seçimlere şaibe karıştırıyor. Bu oyların tekrar sayılarak sonucunun herkes tarafından vicdan rahatlığıyla kabul edilecek şekilde açıklanması gerekiyor." dedi.



Seymen, İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, bazı yerlerde yeniden sayım yapılmasına yönelik itirazlarının kabul edilmediğini söyledi.



Beypazarı'nda boş oyların fazla olmasına ve 113 fark bulunmasına rağmen ilçe seçim kurulunun gerekçesiz olarak müracaatlarını reddettiğini ifade eden Seymen, "Hukuka, adliyeye, hakimlerimize güvenimiz devam ediyor. Bunu kaybetmek istemiyoruz. Adaletli şekilde her müracaata eşit yaklaşmalarını ve Beypazarı özelinde oyların, özellikle de geçersiz oyların tekrar sayılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.



Uşak ve Balıkesir ile Manisa'nın Yunusemre ilçesi ve başka ilçelerde adaylarının çok az oy farkıyla kaybetmiş göründüğünü belirten Seymen, şöyle devam etti:



"Bu geçersiz oyların sayılmaması az oy farkıyla kaybedilen yerlerdeki seçimlere şaibe karıştırıyor. Bu oyların tekrar sayılarak sonucunun herkes tarafından vicdan rahatlığıyla kabul edilecek şekilde açıklanması gerekiyor.



'AK Parti'nin itirazlarında nasıl karar veriyorsanız, bizim itirazlarımızda da o şekilde karar verin ve eşit davranın' diyoruz. Özellikle İl Seçim Kurulu'ndan sesimizi duymasını, Ankara seçmeninin iradesinin sandığa yansıması için gerekli kararı vermesini talep ediyoruz."



Seymen, bir gazetecinin "Nerelerde başvurularınız reddedildi?" sorusu üzerine, Balıkesir'de başvurularının gerekçesiz olarak reddedildiğini ifade etti.



Seçim kurullarının geçersiz oyları saymaktan imtina ettiğini vurgulayan Seymen, şunları söyledi:



"Erdek'te ilçe seçim kurulu kabul etti ve 9 oyun geçersiz, boş sayıldığı, aslında partimize verildiği ortaya çıktı. Balıkesir özelinde 5 bin oy yer değiştirdiğinde büyükşehir belediyesinin başkanı değişecek. 'Tüm sandıklarda buna dikkat edilerek oyların tekrar sayılması zarureti var' diyoruz. Fakat bu itirazlarımız bugün ilçe seçim kurulunda reddedildi. Balıkesir İl Seçim Kurulunda da bugün değerlendirilecek. Aynı şekilde Manisa'da var, Aydın'da Buharkent'te var. Denizli'de Baklan'da, Manisa'nın Şehdazeler ve Köprübaşı ilçelerinde, Uşak'ta, var. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Burdur Bucak'ta, Hatay Dörtyol'da, Isparta Gelendost'ta, Bursa Mustafakemalpaşa'da, Mersin Bozyazı'da var. Buralarda çok az oy farklarıyla partimiz ikinci parti durumuna düşmüş. Bu söylediğimiz gerekçelerle itirazlarımızı yaptık. Hepsinden netice bekliyoruz. Biz tek oyumuza dahi sahip çıkacağız. YSK'ye kadar takibini mutlaka yapacağız."



"Sandık başında şerh konulmamasına rağmen sayım kararı uygun mu?" sorusuna Seymen, "Bir çifte standart var diye düşünüyorum. İstanbul'da 2014'te 422 bin 667 geçersiz oy var. Bu seçimde 319 bin 570. 2014'de oyda tekrar sayımı kabul etmeyen, önünü set çeken iktidar partisi, bugün kaybettiğinde bunun neredeyse 100 bin altında bir geçersiz oyu çok fazla olarak lanse ediyor ve sayım talep ediyor. Takdiri vatandaşa bırakıyorum." yanıtını verdi.

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