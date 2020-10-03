İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi - Son Dakika

İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi

ÇANKIRI'da İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığı binasının penceresinde bulunan Atatürk posteri boyanarak tahrip edildi.

İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi, System.String[]

ÇANKIRI'da İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığı binasının penceresinde bulunan Atatürk posteri boyanarak tahrip edildi. İl Başkanı Aydın Akbaş, saldırıyı kınadıklarını belirterek, faillerin yakalanması için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Orta ilçe merkezinde bulunan İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nın penceresine yapıştırılan Atatürk posterinin yüz kısmı, dün gece kimliği belirsiz kişilerce boyanarak tahrip edildi. İYİ Parti İl Başkanı Aydın Akbaş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dün İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığı binasının ön giydirmelerine saldırı yapıldığını belirtti. Saldırıda camda bulunan Atatürk'ün posterinin boyanarak tahrip edildiğini kaydeden Akbaş, "Bu saldırıyı hem partimize hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılmış hain bir saldırı olarak görüyor, şiddet ve nefretle kınıyorum. İlçe Başkanımız Hasan Canbaz, konu hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunmuştur. Çankırı İl Başkanlığı olarak bu eylemi düzenleyen partimiz ve Atatürk düşmanları şahısların bir an önce yakalanarak Türk adaletine hesap vermelerini bekliyorum. İYİ Parti'nin yükselişini ve iktidar yürüyüşünü kimse engelleyemeyecektir. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.


İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi
İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi
İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın Akbaş, İYİ Parti, Çankırı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi - Son Dakika


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