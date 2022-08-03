İyi Parti'den 'Mülakat' Videosu: "Şaibeli Sınavlarla Senin Umutlarını, Hayallerini, Emeklerini Çalan; Mülakat Cambazlığıyla Seni Yok Sayan Bu... - Son Dakika
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İyi Parti'den 'Mülakat' Videosu: "Şaibeli Sınavlarla Senin Umutlarını, Hayallerini, Emeklerini Çalan; Mülakat Cambazlığıyla Seni Yok Sayan Bu...

03.08.2022 01:15

İYİ Parti, “Şaibeli sınavlarla senin umutlarını, hayallerini, emeklerini çalan; Mülakat cambazlığıyla seni yok sayan bu adaletsiz düzen bitecek! Hak ettiğin yarınlar senin olacak... Mülakat değil liyakat esas alınarak hakkın teslim edilecek az kaldı” mesajıyla yeni bir video yayınladı.

İYİ Parti, "Şaibeli sınavlarla senin umutlarını, hayallerini, emeklerini çalan; Mülakat cambazlığıyla seni yok sayan bu adaletsiz düzen bitecek! Hak ettiğin yarınlar senin olacak... Mülakat değil liyakat esas alınarak hakkın teslim edilecek az kaldı" mesajıyla yeni bir video yayınladı.

İYİ Parti; 2022 KPSS sınavında bazı soruların sızdırıldığına ilişkin iddialar gündemdeyken puanı yüksek, iyi eğitimli gençlerin taraflı mülakatlarda elenmesini eleştiren bir video yayınladı. Videoda iş başvurusu yapan 98 puanı olan bir gencin mülakatta elenmesi, 68 puan alan gencin ise kamuda işe kabul edilmesi anlatılıyor. İYİ Parti, videoyu sosyal medya hesabından, şu mesajla yayınladı:

"Şaibeli sınavlarla senin umutlarını, hayallerini, emeklerini çalan; Mülakat cambazlığıyla seni yok sayan bu adaletsiz düzen bitecek! Hak ettiğin yarınlar senin olacak... Mülakat değil liyakat esas alınarak hakkın teslim edilecek az kaldı"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Parti'den 'Mülakat' Videosu: 'Şaibeli Sınavlarla Senin Umutlarını, Hayallerini, Emeklerini Çalan; Mülakat Cambazlığıyla Seni Yok Sayan Bu... - Son Dakika

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