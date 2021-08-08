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İYİ Parti Sakarya il yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

İYİ Parti Sakarya il yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor

08.08.2021 17:52
İYİ Parti Sakarya il yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

İYi Parti Sakarya il yönetimi, Lastik-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanlığı'na seçilen Fuat Özbay ve yönetimini ziyaret etti.

İYi Parti Sakarya il yönetimi, Lastik-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanlığı'na seçilen Fuat Özbay ve yönetimini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarete İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, İl Başkan Yardımcıları, Adapazarı İlçe Başkanı Serdip Dokumacı ve Meclis Üyesi Türker Ergül katıldı.

Kılıçaslan, Başkan Özbay ile kent gündemi ve çalışmaları üzerine bilgi alışverişinde bulundu.

Özbay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kocaali Belediyesi Meclis üyeleri de ????İYİ Parti İl Başkanı Kılıçaslan'ı ziyaret etti.

Meclis üyeleri Hasan Ali Kulaç, Serdar Gül, Emre Yılmaz, Abdülhamit Bağ ve Kocaali Alandere Mahalle Muhtarı Avni Akbaltaoğlu, ziyarette, Kocaali'de kazaya ve can kaybına sebep olan dönel kavşakla ilgili düzenleme taleplerini Kılıçaslan'a iletti.

Bu arada, İYİ Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı da STK ve oda ziyaretlerinin yanı sıra saha çalışmalarına devam ediyor.

Fuat Özbay, Adapazarı, İYİ Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Sakarya il yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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