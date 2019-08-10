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İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'dan Kurban Bayramı mesajı

9 dakika önce

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yaşar, mesajında yen bir Kurban Bayramı'nı daha birlik ve beraberlik içinde karşılamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.
Kurban Bayramı'nın ülkeye, millete ve Türk-İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyen Yaşar, "Coşkunun, sevincin ve huzurun kaynağı olan bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, akrabalık ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın gelişmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bayramların, içinde barındırmış olduğu manevi zenginlik ve değer nedeniyle, toplumsal hayatımız içinde ayrı bir yeri ve önemi vardır." ifadesinde bulundu.
Bayramların getirmiş olduğu manevi havanın hep birlikte çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Yaşar, şunları kaydetti:
"Kırgınlıklar ve dargınlıklar unutulmalıdır. Bayramdan güçlü bir şekilde çıkılmalıdır. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bu bayramda da ön planda tutulmalıdır. Fakir, yoksul ve güçsüzler gözetilmeli, kimsesizlere yardım eli uzatılmalıdır. Kimsesizlerin kimsesi olunmalı, yetimlerin, öksüzlerin, hastaların ve düşkünlerin kapısı çalınmalı ve ziyaret edilmelidir. Böylece, bayram sevinci toplumun bütün kesimlerine yaşatılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Samsunlu hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin, milletimizin ve tüm Türk-İslam Alemi'nin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, bayramın tüm insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini dilerim."
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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