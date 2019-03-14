İyi Parti Samsun Milletvekili'nden Çorum İyi Partiye Destek Ziyareti
14 dakika önce
İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve İyi Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Bilgi Terlemezoğlu'yla görüşen Yaşar, seçim çalışmalarında başarılar diledi.
İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a geldi.
İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Çorum ziyareti kapsamında İyi Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti. Milletvekili Bedri Yaşar, İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İyi Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Bilgi Terlemezoğlu ve partililer tarafından karşılandı. İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve İyi Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Bilgi Terlemezoğlu'yla 31 Mart seçim çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi alışverişinde bulundu.
İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın ziyaretinden dolayı memnun olduklarını ifade ederken, Belediye Başkan Adayı Dr. Bilgi Terlemezoğlu'da Bedri Yaşar'ın ziyaretinin kendilerine güç verdiğini kaydetti. İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'da 31 Mart Yerel seçim çalışmalarında Çorum Belediye Başkan adayı Bilgi Terlemezoğlu ve İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı'ya başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:48 Kaynak: Bültenler
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