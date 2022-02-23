Son dakika haberi! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in cenazesi toprağa verildi

23.02.2022 16:45

Son dakika habere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in cenazesi defnedildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in cenazesi defnedildi.

Sönmez'in cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Şaphane ilçesi Karamanca köyüne getirildi.

Karamanca Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Sönmez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti'nin il ve ilçe yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Simav 4 Eylül Mahallesi'ndeki bir parkta dün Mehmet Sönmez (53) ile M.C.K. (19) arasında tartışma çıkmıştı. Sönmez'i bıçakla yaraladığı öne sürülen M.C.K, olay yerinden kaçmış, hastaneye kaldırılan Sönmez müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, katil zanlısı M.C.K. ile babası E.K. ve annesi H.K'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.K. ve E.K. tutuklanmış, H.K. serbest bırakılmıştı.

Son dakika haberi! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberi! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberi! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in cenazesi toprağa verildi

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İYİ Parti, Hisarcık, Şaphane, Simav, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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