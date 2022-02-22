Üye Girişi
İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in katil zanlısı Uşak'ta yakalandı - Son Dakika

İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in katil zanlısı Uşak'ta yakalandı

22.02.2022 11:42
İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in katil zanlısı Uşak'ta yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili M.C.K. Uşak'ta yakalandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili M.C.K. Uşak'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Simav ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i (54) bıçaklayarak kaçmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Suç aleti bıçak olay yeri yakınında ele geçirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.C.K.'yi Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu Uşak'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.C.K.'nın ilk sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Zanlı M.C.K. ile iki şüphelinin sorgulaması sürüyor. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in katil zanlısı Uşak'ta yakalandı İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in katil zanlısı Uşak'ta yakalandı Muradiye'de okul servislerine yönelik denetim Muradiye'de okul servislerine yönelik denetim Son dakika! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez bıçaklanarak öldürüldü Son dakika! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez bıçaklanarak öldürüldü

İYİ Parti, Hisarcık, Şaphane, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in katil zanlısı Uşak'ta yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:43 Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıdı! Sosyal medyada "Ardahan elden gidiyor" paylaşımları yer aldı
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetlerine çözüm için "idam" isteyen Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını da "kumpas" olarak niteledi!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
10:02 Bu zamanda kardeşine bile güvenmeyeceksin! 115 bin TL borç yaptı, evine icra geldi
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:48:27. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in katil zanlısı Uşak'ta yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement