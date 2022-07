İYİ Parti Balıkesir'de seçim güvenliği toplantısı yaptı

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı, Balıkesir'de seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirdi.

Altıeylül Belediyesi'ne bağlı ALGEM binası içindeki brifing salonunda İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın başkanlığında yapılan toplantıya teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural "Gerekirse sandıkların üzerinde yatacağız. Doğru tutanaklar doğru yerlere ulaşana kadar çalışacağız. Bu iş 24 saatlik bir çalıma değil aylar öncesinden sandık, sandık çalışacağız." dedi.

Daha sonra konuşan İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Türkiye'nin derin sorunlarına İYİ Parti olarak çözümleri ve çözümleri uygulayacak kadrolara sahip olduklarını söyledi. Sunat, Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye Türkiye'yi güneşli, huzurlu, bereketli günlere kavuşturmak için canla başla çalıştıklarını belirtti.

"Önümüzdeki seçim ülkemizin ve milletimizin geleceği için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullanan Sunat, "İktidarı hedefleyen bir siyasi partinin Seçim İşleri Başkanlığı olarak seçmen listeleri üzerinde kapsamlı incelemeler yapıyor, sağlıklı bir seçmen listesiyle seçimlere girebilmek için aylardır çalışıyoruz" dedi.

Sunat sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İtirazları yapacak, partimizi temsil edecek il ilçe seçim kurulu üye ve temsilcilerimizin eğitimlerini veriyoruz. Okul sorumlularımızın, sandık kurulu üyelerimizin ve müşahitlerimizin atamalarını bugünden gerçekleştiriyoruz. İl ve ilçelerde seçim koordinasyon merkezlerini oluşturuyoruz. Seçime kadar ve seçim günü kullanacağımız İRİS – İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi hazır. Seçim günü sandık sonuçlarını sistemimize yükleyecek ekiplerimizi oluşturuyor ve eğitiyoruz. Bütün bu çalışmaları seçime tek başımıza girecekmiş gibi yapıyor, ayrıca 6'lı masadaki siyasi partilerle de koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyor."

Son olarak konuşmasında "oy namustur" diyen Sunat, "Vatandaşlarımızın sandığa atacağı her oy, seçime katılan siyasi partilerin güvencesi altındadır. İYİ Parti olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Erken, baskın veya her türlü yapılacak seçime hazırız. Bunu için vatandaşlarımızın tek bir oyunun zayi olmasına müsaade etmeyeceğiz. ifadelerini kullandı.