İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Bütün milleti bir ve beraber ederek yürümeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: 'Bütün milleti bir ve beraber ederek yürümeliyiz' - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Bütün milleti bir ve beraber ederek yürümeliyiz"

6 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Bizim artık kavgaya ayıracak zamanımız kalmadı.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu:

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Bizim artık kavgaya ayıracak zamanımız kalmadı. Kavga ederek niza ederek değil, bütün milleti bir ve beraber ederek yürümeliyiz." dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığınca Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1923'ten 2023'e Türk Gençliği" konulu konferansta konuşan Ağıralioğlu, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda bedeller ödediğini ve devletin büyük zorluklarla kurulduğunu söyledi.

Siyasi hayatından örnekler vererek gençlere tavsiyelerde bulunan Ağıralioğlu, siyasette nezaketi inşa etmeye çalışacaklarını belirtti.

Ağıralioğlu, "Çocuklarımız ve gençlerimizle beraber insanlığın içinde huzurla yaşayacağı bir siyasal iklimin alın terini dökerek yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin milli gelirinin 30-40 bin dolarlar seviyesine çıkarılması gerektiğini kaydeden Ağıralioğlu, "Bizim ham hamasetle yürünecek yolumuz kalmadı. Bizim artık kavgaya ayıracak zamanımız kalmadı. Kavga ederek niza ederek değil, bütün milleti bir ve beraber ederek yürümeliyiz." diye konuştu.

Konferansın ardından İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, Ağıralioğlu'na Bursaspor forması ve atkısı hediye etti.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Türkiye, kavga, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:48 Kaynak: AA
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