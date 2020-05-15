İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu:

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Bu memlekette darbe konuşulunca bile konuşanlara ziyan bir iştir. Siyaset darbeyi konuşmaz. Başa gelince milletin 15 Temmuz'da ne yaptığı görülmüştür. Darbeye teşebbüs edenler karşılarında milleti bulacaktır." dedi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili normalleşme sürecinde ihtiyatlı davranılması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "Haziran'da gevşemeyi konuşabilseydik iyi olurdu. Hassasiyetle süreci takip edeceğiz." dedi.

Ağıralioğlu, yeni kontrollü süreçte gevşemenin şu ana kadar verilen onca emeği zayi etmek olacağı uyarısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeme getirdiği "memleket masası" çağrısına gelen açıklamaları değerlendiren Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bu çağrıya AK Parti sözcülerinin verdikleri tepkileri milletin takdirlerine havale ediyoruz. İktidarın muhalefet ile siyasi başarılarını paylaşmamasını anlayabiliriz. Bu onların pek tabii haklarıdır. Lakin memlekette bu kadar dert varken derdi paylaşmama konusunda kıskanç olmamalarını tavsiye ederiz. Memlekette dertler paylaşılarak azaltılabilir. Bu fırsatı biz onlara sunduk. Takdir milletimizindir. Bu davete icabet ederler, etmezler, Cumhur İttifakı'nın ve iktidardaki arkadaşların bileceği iştir."

Yavuz Ağıralioğlu, "memleket masası" teklifinin devletin elini kuvvetlendirme teklifi olduğunu savunarak "Böyle zamanlarda iktidar milletin yanında olmalıdır demiyoruz. Devlet milletinin yanında olmalıdır diyoruz. Biz de bu saiklerle devletin milletin yanında olması lüzumunu devletin elini kuvvetlendirerek göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Darbe tartışmalarına ilişkin görüşlerini de aktaran Ağıralioğlu, "Bu memlekette darbe konuşulunca bile konuşanlara ziyan bir iştir. Siyaset darbeyi konuşmaz. Başa gelince milletin 15 Temmuz'da ne yaptığı görülmüştür. Darbeye teşebbüs edenler karşılarında milleti bulacaktır. Herkes rahat olsun. Biz Türk demokrasisini de yönetimi de devletimizin itibarına suikast olacak şekilde bir darbe teşebbüsü ile asla karşı karşıya bıraktırmayız." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'ye aracı gönderme iddiası

İYİ Parti'nin HDP'ye aracı yolladığı iddiaları üzerinde "Biz bu mevzuda siyasi sicili aşikar bir topluluğuz" diyen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

" Türkiye'de şayet HDP ve yöneticilerini memleketin meselelerini çözmek için aracı tutmak, onlar aracılığıyla bu meseleleri çözmek gibi bir teşebbüsü meşru görseydik, biz AK Parti ile beraber siyaset yapardık. Kendisini, siyasi iradesini, memleket meselelerini çözme kabiliyetini HDP'liler üzerinden PKK'lılara ulaştırdığı için eleştirdiğimiz bir partinin dönüp bize siz 'HDP ile görüşüyormuşsunuz.' imasında bulunmasını anlaşılır bulmuyoruz."

Yavuz Ağıralioğlu, "Biz bu atılabilecek iftiraların semtine hiçbir leke buluşturmayacağı tertemiz bir mazinin, devlet terbiyesinin, millet sevdasının kadrosuyuz. Bizim sicilimizde bir teröriste tebessüm etmek gibi bir fotoğraf yoktur. Bizim siyasi sicilimizde, bir memleket, millet düşmanlarına bir merhaba etmek yoktur. Bizim siyasal arşivimizde, vatan millet düşmanlarına tebessüm ettiğimiz onların elini sıktığımız onlarla bir masa etrafında oturduğumuz bir tane fotoğrafımız yoktur. Herkes haddini bilecek." diye konuştu.

"Bizim içimizde çocuklarımızın katillerinden herhangi bir vesile ile medet umacak bir tane alçak yoktur" ifadesini kullanan Ağıralioğlu, "Varsa açıklayın, diyoruz. İkincisi gün cevap geliyor, 'Hatırları olsun diye isim açıklayacak değiliz', kimin hatırı olsun diye bize iftira attıysanız o zaman onu açıklayın." dedi.

Farklılıkları zenginlik sayan bir siyasi parti olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu bizim CHP'nin her yaptığını, CHP'nin de bizim her yaptığımızı beğeneceği anlamına gelen bir beraberlik değildir. Bu, Türkiye'de farklılıkların siyasi olarak milletin içinde huzurla yaşayacağı, demokrasi standartları yüksek bir ülkenin inşa edilebilmesi için tahammül eşiklerinde neleri yapabileceğimizi gösterdiğimiz bir kuvvet beraberliğidir. Bu beraberlik, milletin demokrasinin ümidi olabildiği müddetçe, asla terörle enfekte olmadan, asla devlet-millet düşmanlarına tolerans imkanı tanınmadan, milletin ümidi olarak taşınmaya devam edecektir."

"Siyasetin gizli kalması gerektiğini söyleyenler, gizli işler çevirenlerdir"

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Yavuz Ağıralioğlu, bir gazetecinin, Ahmet Türk'ün "Siyasette gizli kalması gereken şeyler olabilir" sözünü aktarması üzerine, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin siyasi kuvveti açıklıktandır. Gizli, kapaklı işlerin hiçbirinin millete, memlekete faydası yoktur. Biz milletimizin gözünün içine baka baka konuşuyorsak hiçbir hususi, gizli gündemimizin olmamasıyla alakalıdır. Siyasetin gizli kalması gerektiğini söyleyenler, gizli işler çevirenlerdir. Bizim hiçbir gizli işimiz yoktur. Ömürleri boyunca Türk devleti aleyhine herkesle gizli iş çeviren adamlarındır bu cümleler. Siyasi hayatları boyunca terör organizasyonu ile gizli kapaklı ilişki kurup, Türkiye'nin bütün düşmanları ile gizli gizli görüşüp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün düşmanları ile gizli ittifaklar kuranların siyasette gizleyebileceği şeyler vardır. İYİ Parti'nin vazifesi, devlet, millet aleyhine kurulan bu gizli tezgahları bozmaktır. Dolayısıyla bu cümlenin kastı bize değildir. Kimeyse ona söylesinler."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak iddiasını da değerlendiren Ağıralioğlu, bunu "afaki değerlendirmeler" olarak nitelendirdi.

"Terörle mücadelede yakalanan ritmi beğeniyoruz"

Ağıralioğlu, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasının sorulması üzerine, "Terörle mücadelede yakalanan ritmi beğeniyoruz. Güvenli bir ülkede yaşıyorsunuz. Bize bu imkanı sunan güvenlik güçlerimize, askerlerimize, polislerimize borcumuz var. Devletin terörle mücadelede yakaladığı ritmi beğeniyoruz ve destekliyoruz." dedi.

"Devletimize parmak sallayan herkesin parmağını kırarız, kaldırılan başı alırız. İsyan eden herkese müdahale ederiz." ifadesini kullanan Ağıralioğlu, teröre bulaşan herkese devletin hukukla her şeyi yapma hakkı olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın İYİ Parti ile ilgili sözleri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Terör maalesef bitmiyor. Terör sadece Türkiye'de değil, hemen altında burada PKK olan orada PYD'ye dönerek Suriye'de başımıza bela oluyor. Türk devletini zafiyete uğratmak isteyenlerin kullandığı bir maniveladır terör. Terörle mücadelede aman veremeyiz, kimseye, nefes aldıramayız. Sanki terör bitmiş, güvenlik güçlerimize saldırı olmuyormuş gibi HDP sözcülerinin böyle açıklamlar yapmalarını çok yadırgıyorum. Şehitlerimizin acısını paylaşan bir cümlelerine şahit olmadığımız bu insanların, bizim devletin milletin yarınlarına ilişkin kurduğumuz cümlelere şaşırıyor olmalarına şaşırmıyoruz."

Ağıralioğlu, erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine, "Muhalefet partileri seçimden kaçmazlar prensip olarak. Bizim öyle bir gündemimiz yok." dedi.