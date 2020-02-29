İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Devletimizin varlığına kastedenler karşısında Türk milletini... - Son Dakika
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İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Devletimizin varlığına kastedenler karşısında Türk milletini...

19 dakika önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, devletin varlığına kastedenlerin karşısında Türk milletini bulacağını vurgulayarak, "Bölgemizde Türk milleti ve devletinin başına örülmek istenen ne kadar çorap varsa bunların karşısına dikilecek dirayetimiz vardır.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, devletin varlığına kastedenlerin karşısında Türk milletini bulacağını vurgulayarak, "Bölgemizde Türk milleti ve devletinin başına örülmek istenen ne kadar çorap varsa bunların karşısına dikilecek dirayetimiz vardır." dedi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'da yaptığı konuşmayı eleştirerek, "36 şehidimiz var, 83 milyon yaralıyız. Şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Devletin vazifesi şehitler tepesini doldurmak değildir, yaşatma iradesiyle görünebilmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin Suriye politikası eleştirilerine yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine Ağıralioğlu, bugün siyaset konuşmama kararı aldıklarını belirtti.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Türk devleti bu topraklardaki varlığını hasbelkader bir iradeye bağlamamıştır. Devletimizin varlığına kasteden herkes, arkasında kim olursa olsun, tarafı kim olursa olsun karşısında Türk milletini, Türk devletini, Türk ordusunu bulacaktır. Bölgemizde Türk milletinin, Türk devletinin başına örülmek istenen ne kadar çorap varsa bunların karşısına dikilecek dirayetimiz vardır. Ne bir oldubittiye getirilecek PKK devletine ne Türk devletinin bağrına saplanacak bir hançere asla müsade edemeyiz."

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Devletimizin varlığına kastedenler karşısında Türk milletini...

Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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