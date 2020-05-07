İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi

6 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Sağlık Bakanlığının başından itibaren şeffaf bir şekilde yönetmeye gayret ettiği, bu başarıda hatırı sayılır bir pozisyonu ve inisiyatifi olduğunu kabul etmek zorundayız. Bunlar için de başta Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Sağlık Bakanlığının başından itibaren şeffaf bir şekilde yönetmeye gayret ettiği, bu başarıda hatırı sayılır bir pozisyonu ve inisiyatifi olduğunu kabul etmek zorundayız. Bunlar için de başta Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda Ağıralioğlu, Kovid-19'la ilgili endişelerinin büyüklüğüne rağmen Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve sağlık sisteminin kendilerini "Allah'a hamdolsun" diyebilecekleri bir noktaya getirdiğini belirtti.

İkinci bir dalgaya sebep olabilecek gevşemelerin dikkatle yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığının başından itibaren şeffaf bir şekilde yönetmeye gayret ettiği, Bilim Kurulu'nu önceleyerek, bilenleri öne alarak, bilenlerin daha fazla dinlenebileceği bir bilgilendirme sürecini yöneterek bu başarıda hatırı sayılır bir pozisyonu ve inisiyatifi olduğunu kabul etmek zorundayız. Bunlar için de başta Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Futbol Federasyonuyla ilgili açıklamasını ise eleştiren Ağıralioğlu, "Mesuliyeti Futbol Federasyonuna bırakarak böyle bir imkan tanımayı devlet ciddiyetiyle bağdaşır bulmuyoruz. Yani 'Sorumluluk kendilerine aittir. Bu kararın sorumluluğunu kendileri üstlenmek zorundadır' cümlesi kendi evlatlarını bize emanet edip vefat eden doktorlarımızın mücadelesine de hatıralarına da hürmetsizliktir." diye konuştu.

Maske satışlarını da değerlendiren Ağıralioğlu, standart maskelerin makul bir fiyattan satılması önerisini daha önce dile getirdiklerini ancak hükümetin bu teklife kulak kapattığını iddia etti. Ağıralioğlu, bugün gelinen noktayı makul bulduklarını ancak meselenin bu kadar geç çözülmesinin ise hazırlıksızlıklığı gösterdiğini savundu.

Ağıralioğlu, darbe tartışmalarıyla ilgili de "Darbe imalarına da müsaade etmeyiz ama darbe imalarını köpürtüp memleketin esas gündemini değiştirme heveslerine de razı olmayız." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin değiştirilmesine değinen Ağıralioğlu, "Çocuklarımız, bizim, siyasetin deneme tahtası değildir. Çocuklarımız sizin siyaseten kendi pozisyonuzu kuvvetlendirme, 'Buradan az hasarla çıkalım' gibi endişelerinizin öznesi değildir." dedi.

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maruz kalmış oldukları '1 ay tehir ediyoruz', sonra 'Erkene alıyoruz' cümleleriyle ümitlerini, motivasyonlarını bozduğunuz bu kadro, yarın memleket, millet yükü çekecektir. Siyaset kurumuna ümidi kalmamış gençler, yarın memleket yönetimindeki maharetsizlikten ve istihdam problemlerinden dolayı yurdu terk etmek zorunda kalırlarsa bunun da altında siyaset kurumu kalır."

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 05:49 Kaynak: AA


Son Dakika

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4 Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi         
00:22
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:04
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı         
23:57
Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün         
23:48
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı         
23:46
Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum         
23:25
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı         
23:22
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler         
23:06
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi         
23:03
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor         
22:46
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu         
22:41
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu         
22:37
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:43
Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona         
21:40
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı         
21:37
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor         
21:24
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor         
21:19
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz         
21:19
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi         
21:09
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
21:08
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı         
20:56
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir         
20:51
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı         
20:50
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi         
20:44
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü         
19:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 00:37:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]