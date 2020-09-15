İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gündemi değerlendirdi (2)

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ordu, güvenlik güçleri, eğitim, sağlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarıyla sahada karantinaya geçilmesi gerektiğini belirterek "Bu organizasyonu kurmazsak birkaç ay...

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ordu, güvenlik güçleri, eğitim, sağlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarıyla sahada karantinaya geçilmesi gerektiğini belirterek "Bu organizasyonu kurmazsak birkaç ay sonra karşılaşacağımız yük, bugünkünden çok daha fazla olacaktır." dedi.

Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pandemi sürecinin başında, hükümeti 21 gün tam karantinaya davet ettiklerini anımsatarak tekliflerinin kabul edilmesi durumunda virüsle mücadelenin daha sağlıklı olacağını söyledi. Sağlık sisteminin ağır bir yükle karşı karşıya kaldığını dile getiren Ağıralioğlu, "Madem fiilen sürü bağışıklığını bir yönetim stratejisi olarak benimseyecektik, o zaman bu kadar sağlık çalışanı neden bu kadar fedakarca mücadele etti? Milletin imkanları bu kadar disiplinsiz bir şekilde neden heder edildi? Madem kaderciliğe teslim olacaktık, bu kadar fedakarlık neden yapıldı?" sorularını yöneltti.

"Virüs mücadelesinde düğüne, halaya, horona kurban gittik"

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüs mücadelesinde düğünlerde, halaya, horona kurban gittik. Tatil etmenin de bir adabı vardır. 300 bin, 500 bin gibi kalabalıklarda, denizlerde bir arada olmak gibi bir nezaketsizlik sağlık çalışanlarına yapıldı. Yaklaşık 7 aydır bizler çocuklarımızla evde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise biz daha güvenli yaşayalım diye kendi ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Bu kadar fedakarlık yapmış sağlık çalışanlarına, 'Biz tatilde havuz partilerine katıldık, düğünde halay çektik, orada virüsü kaptık.' demek, medeni bir ülkenin yapabileceği işler değildir, ayıptır. Sağlık çalışanlarının emeklerini bu kadar pervasızca kurban etmek ne devlete yakışır ne de bu milletin geçmişine yakışır. Her iyileşen hastayı alkışlarla uğurlayan sağlık çalışanlarımızın yerine, emekleri heder edilmiş, motivasyonu kaybolmuş salık çalışanlarıyla karşı karşıyayız. Bu disiplinsizliğin, savrulmanın, kadir kıymet bilmezliğin karşısında sağlık çalışanlarının mücadele iştiyakı yok oldu. Sağlık çalışanları, devletin savurganlığının bedelinin, sadece kendilerinin ödemesinden mustarip oldular. İstifaların eşiğine geldiler."

Sağlık Bakanlığının pandemi sürecindeki bütün detayları, istatistiklerle açıklaması ve virüsle mücadelede yeni bir yol haritası çıkarması gerektiğini dile getiren Ağıralioğlu, istatistiği olmayan bir toplumun, bu mücadeleyi kazanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yeniden tam karantinanın düşünülmesi gerektiğini savunan Ağıralioğlu, "Çok daha etkin bir mücadele vermek zorundayız. Ambulansların yetmediği, sağlık çalışanların moralsiz olduğu bir süreçte sonbahara giriyoruz. Ordumuz, güvenlik güçlerimiz, eğitim, sağlık ve Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarımızla sahada tam karantinaya geçmemiz gerekir. Bu organizasyonu kurmazsak birkaç ay sonra karşılaşacağımız yük, bugünkünden çok daha fazla olacaktır." dedi.

-"Sessiz kalamayız"

Ağıralioğlu, ekonomide kronik sorunlar olduğunu öne sürerek ekonomik durumun dış mihraklar ve pandemi gibi mazeretlerle açıklanmasını yanlış bulduklarını ifade etti. İşsizlik oranlarının her geçen gün arttığını ileri süren Ağıralioğlu, borçlarının ertelenmesini bekleyen esnafın, geçim sıkıntısıyla boğuşan ve asgari ücretle geçinen vatandaşların dertlerinin olduğunu dile getirdi.

Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin durumuna değinen Ağıralioğlu, sorunlarını dile getirmek için Ankara'da etkinlik yapmak isteyen 18 kişilik Doğu Türkistanlı grubun eylemlerinin engellendiğini belirtti. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon Suriyelinin yaşadığına işaret eden Ağıralioğlu, "Türkiye'de 5 milyonu ağırlamak bir mecburiyetse Doğu Türkistanlıları da Suriyeli saysınlar. Hükümeti, Çin'i kınamaya ve oradaki Türklerin soykırımdan kurtulmaları için irade ve tavır koymaya davet ediyoruz. Çin'den gelecek kredi ve fonları düşünerek sessiz kalamayız. Böyle bir utanç Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz." dedi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendiren Ağıralioğlu, Türkiye'nin milli menfaatlerinden yana atılan her türlü adımı desteklediklerine işaret etti. Ağıralioğlu, Akdeniz ve Ege'deki haklı tezlerinden bir santim geri adım atılmaması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

Soylu'nun, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'a yönelik açıklamalarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Kamu düzenini sağlamakla görevli bir bakanın, yargının en üst düzeydeki başkanına bu dille konuşması dünyanın hiçbir medeni ülkesinde makul görülmez. 18 yıldır iktidarda olan hükümetin bir bakanının, 'Bisikletle gezebiliyorsan, hadi gez.' demesi, 'Biz ülkeyi berbat ettik.' demektir. Türk devleti böyle bir üslupla yönetilemez. Şimdi bisiklet savaşları başladı. Şu devletin haline, ciddiyetsizliğe bakın."

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gündemi değerlendirdi (2)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika


Son Dakika

Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Üzerine direğin düşmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun yakınları konuştu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı
Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi         
18:17
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi         
17:34
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Kılıçdaroğlu, CHP'yi karıştıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi karıştıran "Atatürk" tartışmasıyla ilgili sessizliğini bozdu         
15:17
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek         
14:51
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı         
13:01
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 23:04:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei