İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "İsrail bölgede kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: 'İsrail bölgede kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir' - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "İsrail bölgede kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir"

6 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına ilişkin, "Kudüs Filistin'in başkentidir.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu:

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına ilişkin, "Kudüs Filistin'in başkentidir. İsrail o topraklarda işgalcidir. İsrail bu bölgede istikrarsızlığa, kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir." dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Ağıralioğlu, ilim adamlarının depreme yönelik ikazlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, acılar üzerinden siyaset yapmak gibi bir münasebetsizlik içine girmeyeceklerinin altını çizerek, "Yaşadığımız acıların bizi millet yapma, paylaşırken acıları azaltmak iradesiyle bizi bir aile yapma noktasında katkısını gözden çıkarmadan, Türk toplumunu bir araya getiren, ayakta tutan değerleri ihmal etmeden deprem konusunda yapmamız gerekenleri kamuoyu ile paylaşmak zorundayız." diye konuştu.

Deprem sonrasında yardım inisiyatifinin çok geliştiğini belirten Ağıralioğlu, "Henüz istenen, özlenen seviyede olmasa da depremlerden edindiğimiz tecrübelerle deprem sonrası inisiyatifin gelişebildiğini teyit etmiş olduk aslında. Çok takdir edilecek bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, deprem politikalarının siyaset ve hükümetler üzerinden uygulanması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin görüşlerini de aktaran Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Yüzyılın barış planı olarak takdim edildi. Ortaya çıka çıka Kudüs'ün İsrail'in başkenti olacağına dair bir rezalet çıktı. Kudüs Filistin'in başkentidir. İsrail o topraklarda işgalcidir. Yüzyılın barış planı diye ortaya çıkan gerçeğin bizdeki karşılığı şudur; İsrail bu bölgede istikrarsızlığa, kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir. ABD İsrail'e 'Burada yalnız değilsin, bu zulümde biz de seninle beraberiz.' demiştir."

Ağıralioğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 82 milyonluk bir aile olduğunu belirterek, "Hükümetin devlet adına yaptıkları iyi işleri desteklemeye, yanlış yaptıklarını tenkit etmeye, onlara uyarı vazifelerimizi sürdürmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, İYİ Parti, İsrail, Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı
Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 21:59:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "İsrail bölgede kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]