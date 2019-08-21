Son Dakika Haberleri: İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "(Muhalefet belediyelerine kayyum atanacağı iddiaları) Ben böyle bir...
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İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "(Muhalefet belediyelerine kayyum atanacağı iddiaları) Ben böyle bir...

1 saat önce

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.
Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:57 Kaynak: AA
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