İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "(Muhalefet belediyelerine kayyum atanacağı iddiaları) Ben böyle bir...
1 saat önce
İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:57 Kaynak: AA
İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu
düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.
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