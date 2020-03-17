İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan koronavirüs konusunda devletin kararlarına uyulması çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan koronavirüs konusunda devletin kararlarına uyulması çağrısı - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan koronavirüs konusunda devletin kararlarına uyulması çağrısı

6 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, bu 15 günde devletin alacağı kararlara milletin hassasiyetle uyması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan koronavirüs konusunda devletin kararlarına uyulması çağrısı, System.String[]

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, bu 15 günde devletin alacağı kararlara milletin hassasiyetle uyması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için alınan tedbirleri değerlendirdi.

Parti Başkanlık Divanının koronavirüs gündemiyle toplandığını belirten Ağıralioğlu, yapılması gereken kongrelerini 15 gün ertelediklerini söyledi.

Ağıralioğlu, partinin Türkiye genelindeki teşkilatlarında bir nöbetçi kalacağını, il ve ilçe başkanlarının "evdekal" programına destek vereceğini ayrıca Genel Başkan Meral Akşener'in tavsiyesiyle İzleme Komitesi kurduklarını vurguladı.

Bu sürecin çok ciddiye alınması gerektiğine dikkati çeken Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu virüsün bulaşma sürecinde en son ülkelerden birisiyiz ama bunun bir avantaja dönüştürülmesi konusunda yeterli hamlelerin yapılmadığını düşünüyoruz. Türkiye'deki tetkik sayılarının, kitlerin ve sonuçları alma hızımızın yeterli olmadığını düşünüyoruz."

"Devletin alacağı kararlara millet hassasiyetle uymalı"

Yavuz Ağıralioğlu, "Bu 15 günde devletin alacağı kararlara milletin hassasiyet uyması gerekmektedir." sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

Virüsün artması sonrasında eğer ihtiyaç olursa karantina bölgesinin henüz sezonu açılmamış bir turizm bölgesinde kurulabileceğini gündeme getiren Ağıralioğlu, "Bir turizm bölgesi üs haline getirilebilir tecrit şartları için düşünülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi ve Ticaret bakanlıklarından da hangi tedbirlerin alınacağı konusunda kamuoyuna açıklama yapmasını isteyen Ağıralioğlu, "Bu mevzuda çok hassas olalım, bir panik havası oluşturmaya gerek yok. Sükunetimizi muhafaza edeceğiz ama tedbiri elden bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

Ağıralioğlu, hükümetin gerekmesi halinde sokağa çıkma yasağı ilan edebileceğini dile getirdi.

Genel Merkezde koronavirüs tedbirleri

Öte yandan İYİ Parti'de koronavirüse karşı yoğun tedbirler alındı.

Partinin güvenlik görevlileri maske ve eldiven kullanırken, binaya girenlerin vücut ısıları ateş ölçerlerle ölçüldü.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:18 Kaynak: AA
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