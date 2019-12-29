İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan 'yerli otomobil' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan 'yerli otomobil' açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan 'yerli otomobil' açıklaması

6 saat önce

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, yerli otomobille ilgili, "Süreci hem dikkatli takip ediyoruz hem de bu anlamda atılan olumlu adımları destekliyor ve yüreklendiriyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan 'yerli otomobil' açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, yerli otomobille ilgili, "Süreci hem dikkatli takip ediyoruz hem de bu anlamda atılan olumlu adımları destekliyor ve yüreklendiriyoruz" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Ordu'ya gelen İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, beraberindeki heyetle birlikte partililer ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ağıralioğlu, yerli otomobil üretiminin geç kalınmış bir hamle olduğuna dikkat çekerek, "Milli otomotiv, çok gecikmiş bir hamledir. Çok evvel yapılması lazımdı. Yapılanları şimdi dikkatle şöyle izliyoruz. Meselenin bir tarafı şudur; milli otomotiv üretme iradesi kıymetli bir iradedir. Bunu başarmak sürecini ciddiyetle organize etmek ayrı bir şeydir. Cumhurbaşkanımız zaman zaman Almanya'ya, sahil ülkelere, siyasi olarak kızdıklarına hitap ederken onlara terbiye edici cümleler kurarken kantarın topuzunu biraz kaçırıyor. Cumhurbaşkanımıza kuvvet olacak şey bu milli otomobil hamlesidir. Cumhurbaşkanlığı makamı dahil, devletin bütün üst düzey bürokrasinin 146 bin makam aracı var. Bu kadar makam arabası olan bir ülkenin çok ciddi bir irade ile kendi otomobilini üretmesi lazımdır, kıymetli bir iştir" diye konuştu.

"SÜRECİ TAKİP EDİYOR, ATILAN ADIMLARI DESTEKLİYOR VE YÜREKLENDİRİYORUZ"

Ağıralioğlu, yerli otomobil üretme iradesini kıymetli gördüklerini ve desteklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim milli otomobilimize bizim binmemiz değil, bizim ürettiğimiz Türk markası ürüne dünyanın diğer devletlerinin de binmesi ve tercih etmesi lazımdır. İnşallah bunun başlangıcı olur. İradeyi kıymetli görüyoruz ama iradeyle beraber fabrika görmek istiyoruz, üretim görmek, mamul haline getirilen ürünlerin tercih edilebilir olduğunu görmek istiyoruz. Dolayısı ile süreci hem dikkatli takip ediyoruz hem de bu anlamda atılan olumlu adımları destekliyor ve yüreklendiriyoruz."

(Selim Kuşcu/İHA)

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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