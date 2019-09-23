İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "PKK'yı kınamaktan niçin imtina ediyoruz?"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'li meclis üyesinin Karabağlar'daki orman yangınıyla ilgili terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin önergesinin CHP grubunun oylarıyla reddedilmesine ilişkin, "PKK bizi canevimizden vurmak için böyle bir şey yaptığını itiraf ediyor, bunu kınamaktan niçin imtina ediyoruz? Bizim ittifak ettiğimiz unsurlar, bunu kınamaktan imtina etmişler. Yanlış yapmışlar, kınasınlar. Biz de onların bunu kınamamalarını kınayalım." dedi.

Ağıralioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti olarak kendi Türkiye tasavvurlarıyla yola çıktıklarını ancak mevcut siyasal iklimin, kendilerini belirli merkezlerde güç beraberliği yapmak zorunda bıraktığını savundu.

CHP ile aynı oy havzasının kadroları olmamalarına ve farklı bir siyasal gelenekten gelmelerine rağmen ortak Türkiye ideali için güç birliği yaptıklarını belirten Ağıralioğlu, "Bu beraberlikler, bizi birbirimizin kölesi etmedi. Bizim bir kırmızı çizgimiz var. 'Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde siyaset yapamayız' dedik. Bunu yalnızca şimdi değil, seçim sathında da söyledik." diye konuştu.

Seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılayıp bunu bir suistimal alanına dönüştürmek isteyenlere tolerans göstermeyeceklerini vurgulayan Ağıralioğlu, "Ben 'seçildim diye suç işleyebilirim, teröre bulaşabilirim' hevesinde olan HDP'lilere kol kanat gerebilecek bir siyasal savrulma olmasın diye önden cümle kuruyoruz. 'HDP, teröre mesafe koyamıyorsa biz HDP'ye mesafe koyalım' cümlelerini kurdum. Biz İYİ Parti olarak bir Türkiye tasavvuruyuz. İttifak ettiğimiz unsurların yedek tekeri değiliz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin HDP ile arasına mesafe koyması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Terörle arasına mesafe koyamayan HDP'ye bir demokrasi toleransı tanınıyorsa HDP'ye 'Siz de terörü telin edeceksiniz, PKK ile aranıza mesafe koyacaksınız. Kandilin gölgesinden kurtulacaksınız. Bu Kandil'in gölgesinde siyaset yapacağınız yerin adı asla TBMM olamaz. Hem Kandil ile irtibat kurup hem de devletin imkanlarını hovardaca kullanacağınıza dair cümleler kurup, TBMM çatısı altında legal, meşru bir parti muamelesi göremezsiniz' demesi lazım. Biz de bu durumda CHP'ye diyoruz ki bunlar terörle arasına mesafe koyamıyorsa siz bunlara biraz mesafeli durmak zorundasınız."

Ağıralioğlu, özellikle bazı HDP'li belediyelere kayyum atanması ve sonrasında çocukları dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturan Diyarbakır annelerine işaret edip, CHP'nin buna yaklaşımıyla ilgili hassasiyetlerini paylaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kayyum atama sürecinden sonra gelişen, ondan sonra Diyarbakırlı annelerin işaret ettiği, 'çocuklarımız bunlar vasıtasıyla dağa götürülüyor' hassasiyeti içerisinde bir koordinat vermeye çalıştım. Sebebi de demokrasimizin kalitesini düşürmeyelim ama demokrasiyi muhafaza edeceğiz diye teröre tolerans tanımayalım ki bu topraklar için, bizim rahat yaşamamız için can verenlerin ruhlarını incitmeyelim. Onların çocuklarını yüzüne bakamayacak bir durumun içine girmeyelim. Hassasiyet gösterip ittifak içinde güç birliği yaptığımız arkadaşlarımıza 'geçmişte CHP'nin SHP'leşmesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayalım' diye uyarıda bulundum. Bu bizim ikazımızdır, ittifakımızın da memleketimize borcumuzun da gereğidir. Biz borcumuzu gereğini yaptık, buna uyarlar uymazlar, kendi takdirleridir."

"Yanlış yapmışlar, kınasınlar"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'li meclis üyesinin Karabağlar'daki orman yangınıyla ilgili terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önergenin CHP grubunun oylarıyla reddedilmesine ilişkin, "PKK bizi canevimizden vurmak için böyle bir şey yaptığını itiraf ediyor, bunu kınamaktan niçin imtina ediyoruz? Bizim ittifak ettiğimiz unsurlar bunu kınamaktan imtina etmişler. Yanlış yapmışlar, kınasınlar. Biz de onların bunu kınamamalarını kınayalım. 'Bizimkiler yaptı yanlışı, susalım, görmezden gelelim ve yutkunalım' demeyelim. Bu şekilde yürünecek bir siyasal yol yoktur." ifadelerini kullandı.