6'lı masada kriz yarattı! Ali Babacan'ın anayasa ile ilgili önerisine ilk veto İYİ Parti'den geldi

Partisinin 21'inci eylem planı olan Temel Haklar Eylem Planı'nı açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'daki 66'ncı maddenin yeniden ele alınması teklifi tartışmaları da beraberinde getirdi. Babacan, Anayasa'daki, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"DAHA KAPSAYICI VE KUŞATICI BİR VATANDAŞLIK ANLAYIŞI"

Babacan, "Parti programımızda açıkça beyan ettiğimiz üzere biz, ülkemizde daha kapsayıcı ve daha kuşatıcı yeni bir vatandaşlık anlayışının geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkede hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmamasının temel dayanaklarından biri, güçlü bir vatandaşlık anlayışıdır. Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesi, böylesine güçlü bir vatandaşlık anlayışının hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda, anayasamızın 66'ncı maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

6'LI MASADAN İLK YORUM

Babacan'ın gündem olan açıklamalarına 6'lı masadan ilk yorum geldi. DEVA Partisi liderinin "vatandaşlık tanımı" ve "anadilde eğitim" açıklamalarının kendilerini ilgilendirmediğini, söyleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın ortak anayasa taslağında da bunların yer almadığını söyledi.

"DEVA PARTİSİ İLE ORTAK YANIMIZ 6'LI MASADA BULUNUYOR OLMAMIZ"

Zorlu, "DEVA Partisi ile ortak yanımız 6'lı masada bulunuyor olmamız ve bu ortaklaşmamızın en büyük temeli güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistemi ülkemizde yeniden inşa etmek, adaleti ve liyakati esas alan bir yönetim anlayışını kurgulayabilmektir. Vatandaşımızın büyük beklentisi de bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

"ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ GİBİ PEK ÇOK KONUDA GÖRÜŞLERİMİZ AÇIK"

Ortak anayasa değişikliği paketinin açıklandığını anımsatan Zorlu, 5 Ocak'ta liderlere sunulacak olan cumhurbaşkanı adayının seçilmesi durumunda uygulanacak hükümet programının hazırlandığını vurguladı. Zorlu, şunları kaydetti: "Bunların her ikisinde de bu taahhütler yer almamaktadır. Bizi İYİ Parti olarak ilgilendiren yürüttüğümüz, paydaşı olduğumuz altılı masanın seçtirmek istediği cumhurbaşkanı ve uygulamak istediği hükümet programında neyin olup olmadığıdır. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Parti olarak Türkiye'nin güvenliği, birliği, cumhuriyet değerleri, Anayasa'nın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açık ve nettir. Baştan bu yana bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konu da bulunmamaktadır."