İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Açmak, hem sizin tarihe hem ceddinize hem İstanbul'u size fethetmiş şanlı bir kumandana ve onun şerefli ordusuna vazifenizdir.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Açmak, hem sizin tarihe hem ceddinize hem İstanbul'u size fethetmiş şanlı bir kumandana ve onun şerefli ordusuna vazifenizdir." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de şu anda güvenlik ihtiyacını karşılayacak 1 milyona yakın insanın istihdam edildiğini belirten Ağıralioğlu, bunun 85 kişiye bir güvenlik elemanı anlamına geldiğini, Avrupa'da ise bu rakamın 300-400 kişiye bir güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Bu kadar güvenlik personeliyle sağlayamadığımız işin, ekstradan 40-50 bin civarında bir bekçiyle karşılanmaya teşebbüs edilmesi bir istihdam politikasıysa bunu başka türlü konuşmak lazım. Güvenlik ihtiyacı, yardımcı hizmetler üzerinden konuşulacaksa meseleye emniyet teşkilatı içinden bir birimin yerelleşme avantajları kullanılarak çözüm bulunabilirdi."

Kredi faiz indirimleri konusu

Kredi faiz indirimlerine değinen Ağıralioğlu, bunun hükümetin kısmi ve palyatif bir çözümü olduğunu belirterek "Vatandaşa kredi verip, uzun vadede borçlandırmak işine 'ticari performans, ticari deha, siyasi maharet' denilmez. Elinde çok ciddi miktarda stok biriktirmiş olan müteahhitleri devletin hazinesi üzerinden vatandaşı borçlandırarak kurtarma organizasyonudur." değerlendirmesinde bulundu.

Kıdem tazminatı fonuyla ilgili düzenlemenin detaylarına vakıf olmadıklarını belirten Ağıralioğlu, "Devletin para bulmaktaki zorluğunu, işçinin alın terine göz dikerek fonu piyasayı rahatlatmak ve özel alanlarda istediği gibi kullanabilmek imkanına taşıyabilmek için bir tertiple karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Ayasofya'nın ibadete açılması" tartışmaları

Parti olarak Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili Meclis'te verdikleri önergeyi anımsatan Ağıralioğlu, "Açın dedik. Açmak, hem sizin tarihe hem ceddinize hem İstanbul'u size fethetmiş şanlı bir kumandana ve onun şerefli ordusuna vazifenizdir." dedi.

Önergenin "Biz sizin teklifinizden birkaç adım öndeyiz" gibi bir gerekçeyle reddedildiğini söyleyen Ağıralioğlu, "Problem bu ise derhal açacaksınız. Açmayalım tartıştıralım, tartışırken siyaseti tasnif edelim, memleketin enerjisini emelim. Bunlara hiç tenezzül etmeyelim. Açalım hemen. Gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

" Siyaset, ne söylemeyeceğini bilme sanatı"

Bir gazetecinin AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Emre Cemil Ayvalı'nın açıklamalarını anımsatması üzerine Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Devlet çete gibi yönetilmez. Bu, mafya düzenidir. Devlet, hukukla devleti yönetir. İhtiyaçlara hukukla nezaret eder. Devleti adaletle yönetilecek bir cihaz gibi bilmek. Bu ciddiyetten uzak bir açıklama."

Ağıralioğlu, siyasetin, ne söyleyeceğinden çok ne söylemeyeceğini bilme sanatı olduğunu dile getirdi.

"Gazetecilik, kıymetli bir iştir"

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkındaki mahkeme kararının hatırlatılması üzerine de Ağıralioğlu, Ergenekon davası sürecine değinerek şunları söyledi:

"Müyesser Hanım Ergenekon davalarında ciddi bir çalışmaya imza etti. Ciddi bir gazetecilik ortaya koydu. Müyesser Hanım kalemini, kelamını onca siyasi baskıya rağmen vicdanını kirletmeyecek şekilde namusuyla, izzetiyle bekledi. Bu gazetecilere yapılan işlerin içerisinde zikredilen ifadelerin hiçbirini makul bulmuyoruz. Devlet ihtimalle, meditasyonla yönetilmez. Devlet böyle münasebetsiz ifadelerle insanların hayatlarına paldır küldür giremez. Hayretle izliyoruz, mukabele edeceğiz."

Gazeteciliğin kıymetli bir iş olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, "Gazetecilik 'Benim istediklerimi söylerseniz itibar bulursunuz, tekzip ederseniz canınıza okuruz.' mekanizmasına dönüştürülmemelidir. Keyfi işlerin öznesi haline getirilmemelidir bu meslek." dedi.

"Fethin tek sembolüdür Ayasofya"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ayasofya'nın ibadete açılması" tartışmalarıyla ilgili sözlerinin anımsatılması üzerine Ağıralioğlu, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki açıklamalarını hatırlattı. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da fethin tek sembolüdür Ayasofya ama Ayasofya'nın açılması kadar siyasetin namus borcu, Ayasofya'yı açan ruha sadakat lazımdır. Ayasofya'yı açan, camiye dönüştüren iradenin arkasında inanca saygı gibi bir medeniyet vardır. Sorumluluk ve adalet vardır. Bunların hepsini kaybettikten sonra Ayasofya'yı sadece bina olarak açmaya teşebbüs etmenin sorumsuzluğu beraberinde başka problemler getiriyor. Açıldıktan sonra AK Parti Grubunu bu camide itikafa davet edeceğiz."

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, İstanbul, Ayasofya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 05:07 Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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