İyi Parti Sözcüsü Zorlu'dan Altındağ Açıklaması: "Ankara İl Başkanlığımızca Disiplin Süreci Başlatılmıştır" - Son Dakika
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İyi Parti Sözcüsü Zorlu'dan Altındağ Açıklaması: "Ankara İl Başkanlığımızca Disiplin Süreci Başlatılmıştır"

28.11.2022 14:58
İyi Parti Sözcüsü Zorlu'dan Altındağ Açıklaması: "Ankara İl Başkanlığımızca Disiplin Süreci Başlatılmıştır"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “27 Kasım Pazar günü Altındağ İlçe Kongremizde asla kabul etmediğimiz üzücü olaylar yaşanmıştır. İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca Disiplin süreci başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "27 Kasım Pazar günü Altındağ İlçe Kongremizde asla kabul etmediğimiz üzücü olaylar yaşanmıştır. İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca Disiplin süreci başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Ankara Altındağ İlçe Başkanlığı'nın dün düzenlenen olağan kongresinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili sosyal medya hesabında bugün açıklama yaptı. Zorlu'nun açıklaması şöyle:

"27 Kasım Pazar günü Altındağ İlçe Kongremizde asla kabul etmediğimiz üzücü olaylar yaşanmıştır. İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca Disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyumuza sunarız."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel İyi Parti Sözcüsü Zorlu'dan Altındağ Açıklaması: 'Ankara İl Başkanlığımızca Disiplin Süreci Başlatılmıştır' - Son Dakika

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